7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?

JawaPos.com - Ban motor menjadi salah satu komponen motor yang bersentuhan langsung dengan permukaan jalan sehingga rentan aus.

Di Luar pemakaian normal, cara kamu menggunakan motor juga dapat memengaruhi seberapa cepat ban tersebut habis.

Tanpa disadari, sejumlah kebiasaan berkendara sehari-hari bisa membuat permukaan ban lebih cepat aus.

Jika dibiarkan, kondisi ban yang aus tidak hanya mengakibatkan umur pakai ban makin pendek, tetapi juga dapat memengaruhi kenyamanan dan keamanan berkendara.

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Berikut 7 kebiasaan yang perlu kamu perhatikan.

1. Sering Berkendara dengan Kecepatan Tinggi Mengendarai motor dengan kecepatan tinggi secara terus-menerus dapat membuat ban bekerja lebih keras.

Gesekan antara permukaan ban dan aspal juga menjadi faktor yang memengaruhi tingkat keausannya.

Bukan berarti kamu tidak boleh berkendara dengan cepat, tetapi tetap sesuaikan kecepatan dengan batas yang berlaku dan kondisi jalan.

Kebiasaan memacu motor secara agresif juga dapat membuat komponen lain bekerja lebih berat.