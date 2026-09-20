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Djati Waluyo
Minggu, 20 September 2026 | 18.04 WIB

Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri

Pejabat lama Purbaya Yudhi Sadewa usai serah terima jabatan Menteri Keuangan di Kemenkeu, Jakarta, Selasa (15/9/2026). (Dok JawaPos.com) - Image

Pejabat lama Purbaya Yudhi Sadewa usai serah terima jabatan Menteri Keuangan di Kemenkeu, Jakarta, Selasa (15/9/2026). (Dok JawaPos.com)

JawaPos.com - Ida Yulidina, istri Purbaya Yudhi Sadewa, membagikan aktivitas suaminya setelah tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu).

Ia mengunggah sejumlah momen melalui akun media sosialnya. Salah satunya ketika Ida menghabiskan waktu bersama Purbaya dengan makan bakso. Momen tersebut dibagikan melalui akun Facebook miliknya pada Kamis (17/9).

“Makan bakso berdua,” tulis Ida dalam akun Facebooknya, dilansir Minggu (20/9).

Selain momen makan bersama, Ida juga mengunggah foto yang memperlihatkan Purbaya tengah mengendarai mobil seorang diri.

“Kembali ke asal. Ngga pakai supir,” tulisnya.

Sebagaimana diketahui, Purbaya resmi tidak menjabat sebagai Menkeu setelah melaksanakan rapat dengan Komisi IV DPD RI dan digantikan oleh Wakilnya yaitu Suahasil Nazara pada Senin (14/9).

Pergantian tersebut kemudian menjadi perhatian publik lantaran Purbaya masih menjalankan sejumlah agenda kedinasan sebelum mengetahui keputusan pergantian dirinya.

Di tengah ramainya pemberitaan mengenai pencopotan Purbaya, unggahan Ida Yulidina turut menjadi sorotan. Ia menyinggung kondisi negara, kejujuran, hingga kebenaran yang menurutnya pada akhirnya akan terungkap.

"Emang negara kita tidak bisa diperbaiki. Kebanyakan orang jahatnya dari pada yang jujur," tulis Ida dalam akun facebooknya.

Unggahan tersebut kemudian direspon oleh sejumlah warganet dan mendapatkan suka hingga 1,9 ribu dan 945 komentar pada akun Facebook-nya.

Editor: Bintang Pradewo
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