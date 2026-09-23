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Muhammad Ridwan
Rabu, 23 September 2026 | 16.27 WIB

Mahfud MD Balas Sindiran Prabowo: Banyak juga Presiden yang Goblok

Mahfud MD mengomentari pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengungkapkan diksi 'goblok' dalam sambutan pada acara HUT ke-28 Partai Amanat Nasional. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com) - Image

Mahfud MD mengomentari pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengungkapkan diksi 'goblok' dalam sambutan pada acara HUT ke-28 Partai Amanat Nasional. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)

JawaPos.com - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Prof. Mahfud MD mengomentari pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengungkapkan diksi 'goblok' dalam sambutan pada acara HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN), Jumat (18/9) malam. Mahfud mengakui banyak pakar dan profesor yang memang di bawah standar.

Namun, ia menegaskan dari sekitar 1.500 lebih profesor tidak semua di bawah standar. Mahfud menyindir balik Prabowo tidak semua pemimpin negara memiliki kapasitas baik.

"Tetapi tentu tidak semua profesor. Seperti halnya presiden juga banyak yang goblok kan?" kata Mahfud dalam siniar Youtube Mahfud MD Official, Rabu (23/9).

Mahfud mengamini bahwa Prabowo tidak goblok. Ia menyebut, Prabowo memiliki wawasan luas dalam memimpin pemerintahan. Bahkan, ia mengaku kagum atas pidato Prabowo di dunia internasional.

"Di dunia internasional, kadang kala dari sudut bahasa dan orasi dia cukup membanggakan, harus diakui kan? Cukup membanggakan," ujarnya.

Namun, Mahfud mengingatkan tidak sepatutnya kepala negara melontarkan pernyaraan goblok kepada para pengkritik. 

"Enggak layak menurut saya, iya. Seharusnya jangan mengejek orang yang mengkritik, gitu ya. Karena ya tidak etislah ya dari sudut itu, gitu," cetusnya.

Mantan Menko Polhukam itu mengimbau, kepala negara juga tidak sepantasnya melakukan serangan balik terhadap rakyat yang melontarkan kritik. Ia turut membanding pemimpin negara lain yang dikritik oleh rakyat tapi tidak melakukan serangan balik.

"Nah, ketika masalah itu dikatakan atau dibahas oleh para pakar di dalam negeri, lalu selalu defensif, malah menyerang balik. Kalau defensif itu ya diam aja, kalau Pak Prabowo kan menyerang balik bilang profesor goblok, apa goblok, gitu," imbuhnya.

Editor: Estu Suryowati
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