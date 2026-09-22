Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas

JawaPos.com - Peran psikolog umum kini semakin strategis dan menjadi garda terdepan dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Psikolog umum dinilai memiliki kompetensi yang sangat mumpuni untuk memberikan layanan kesehatan mulai di fasyankes primer seperti puskesmas hingga di rumah sakit berdampingan dan saling melengkapi dengan profesi lainnya.

Hal tersebut mengemuka dalam Talk Show “Pendidikan Tinggi Psikologi untuk Indonesia Maju dan Sehat” yang digelar Forkom Jatim-AP2TPI Wilayah Jawa Timur bersama Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya dan HIMPSI di Ruang R. Soeparman Hadipranoto UNTAG Surabaya, Minggu (20/9).

Ketua Pusat HIMPSI, Dr. Andik Matulessy menegaskan ruang kontribusi bagi psikolog umum saat ini semakin terbuka lebar di tengah masyarakat. Andik juga menekankan pentingnya penguatan ekosistem pendidikan dan profesi psikologi yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi.

"Berbagai lembaga perlu memahami bahwa saat ini sedang berlangsung penataan pendidikan tinggi psikologi dan profesi psikologi," ujarnya.

Menurut Andik, penataan tersebut penting untuk memperkuat kualitas pendidikan, kompetensi lulusan, serta layanan psikologi sesuai kebutuhan masyarakat. Bukti nyata kesiapan kompetensi psikolog umum di lapangan dibeberkan psikolog Puskesmas Batu, Sayekti Pribadiningtyas.

Perempuan yang akrab disapa Nining ini mengungkapkan, layanan psikologi di puskesmas kini rutin berhadapan dengan beragam kasus sosial yang cukup berat dan kompleks. Mulai dari kasus pencabulan, pemerkosaan, pelecehan seksual, masalah keharmonisan keluarga, hingga persoalan edukasi anak.

Nining menilai, psikolog umum pada dasarnya sudah dibekali kompetensi dasar yang sesuai untuk memberikan pelayanan langsung kepada para klien tersebut, terutamanya melalui penguatan keterampilan konseling. "Layanan psikologi di puskesmas datang dari berbagai jalur. Selain kunjungan langsung, terdapat rujukan dari dokter, bidan, sekolah, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, hingga UPTPPA," jelas Nining.

(Istimewa)

Selain di puskesmas, peran psikolog umum di sektor lain juga tidak kalah penting. Sekretaris Dinas Psikologi Angkatan Laut, Kolonel Laut (P) Supriyanto membeberkan luasnya peran psikolog di lingkungan militer. Psikolog menurutnya terlibat dalam seluruh siklus pengelolaan personel TNI AL.

Mulai dari pengadaan, pendidikan, penggunaan, perawatan hingga pemisahan personel. Psikolog juga berperan dalam menentukan kesesuaian penempatan personel untuk bidang khusus seperti penyelam, penerbang, kapal atas air hingga kapal bawah air.