Face ID iPhone 18 Pro Bikin Perangkat Freeze dan Restart, Ada Bug di iOS 27

Tampilan perangkat iPhone 18 Pro. (Apple)
JawaPos.com - iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max dilaporkan mengalami masalah perangkat lunak atau bug yang berkaitan dengan sistem Face ID baru.
Bug tersebut disebut dapat membuat perangkat macet hingga melakukan restart setelah proses autentikasi Face ID gagal.
Pada generasi terbaru iPhone kali ini, Apple menggunakan sistem Face ID yang lebih kecil.
Salah satu kamera inframerah untuk sistem biometrik tersebut kini ditempatkan di balik layar, tepat di dekat posisi tampilan waktu pada status bar.
Namun, tampaknya terdapat gangguan pada komponen tersebut di versi final iOS 27 yang telah dirilis kepada publik.
Sejumlah pengguna iPhone 18 Pro melaporkan perangkat mereka mengalami freeze dan kemudian melakukan reboot setelah Face ID gagal mengenali wajah.
9to5Mac juga mengaku berhasil mereplikasi masalah tersebut pada setidaknya satu unit iPhone 18 Pro versi Eropa.
Meski demikian, cakupan bug ini belum diketahui secara pasti karena tidak semua pengguna tampaknya mengalami masalah serupa.
Bug tersebut dilaporkan muncul ketika Face ID digunakan untuk membuka aplikasi yang dilindungi.
Beberapa contohnya adalah aplikasi Passwords, tab pribadi di Safari, maupun aplikasi lain yang dikunci menggunakan perlindungan biometrik.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?
Viral Pegawai BGN Sindir Korban Keracunan MBG Sambil Makan Chicken Katsu
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Sudah Tak Jadi Menkeu, Uang Rp 100 Ribu Bertanda Tangan Purbaya Malah Diburu
10 Kali Sidang Kasus Kuota Haji, Saksi Beberkan Tak Ada Dugaan Kerugian Negara
Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas
Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022