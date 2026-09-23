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Nanda Prayoga
Rabu, 23 September 2026 | 20.23 WIB

Face ID iPhone 18 Pro Bikin Perangkat Freeze dan Restart, Ada Bug di iOS 27

Tampilan perangkat iPhone 18 Pro. (Apple) - Image

Tampilan perangkat iPhone 18 Pro. (Apple)

JawaPos.com - iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max dilaporkan mengalami masalah perangkat lunak atau bug yang berkaitan dengan sistem Face ID baru.

Bug tersebut disebut dapat membuat perangkat macet hingga melakukan restart setelah proses autentikasi Face ID gagal.

Pada generasi terbaru iPhone kali ini, Apple menggunakan sistem Face ID yang lebih kecil.

Salah satu kamera inframerah untuk sistem biometrik tersebut kini ditempatkan di balik layar, tepat di dekat posisi tampilan waktu pada status bar.

Namun, tampaknya terdapat gangguan pada komponen tersebut di versi final iOS 27 yang telah dirilis kepada publik.

Sejumlah pengguna iPhone 18 Pro melaporkan perangkat mereka mengalami freeze dan kemudian melakukan reboot setelah Face ID gagal mengenali wajah.

9to5Mac juga mengaku berhasil mereplikasi masalah tersebut pada setidaknya satu unit iPhone 18 Pro versi Eropa.

Meski demikian, cakupan bug ini belum diketahui secara pasti karena tidak semua pengguna tampaknya mengalami masalah serupa.

Bug tersebut dilaporkan muncul ketika Face ID digunakan untuk membuka aplikasi yang dilindungi.

Beberapa contohnya adalah aplikasi Passwords, tab pribadi di Safari, maupun aplikasi lain yang dikunci menggunakan perlindungan biometrik.

Editor: Bayu Putra
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