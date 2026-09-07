Harga Samsung Galaxy S26 FE di Indonesia, Cek Spesifikasi dan Fitur Barunya

Peluncuran Samsung Galaxy S26 FE. (Rian/JawaPos.com)
JawaPos.com - Samsung Galaxy S26 FE akan resmi dirilis di Indonesia pada 11 September 2026, dengan harga mulai Rp 9 jutaan.
Smartphone ini hadir dalam dua pilihan penyimpanan, yakni 8GB/128GB dan 8GB/256GB, dengan membawa sejumlah fitur kamera berbasis Galaxy AI yang menjadi bagian dari pengalaman barunya.
Galaxy S26 FE diposisikan sebagai pilihan yang membawa pengalaman khas seri Galaxy S ke rentang harga yang lebih terjangkau.
Selain kemampuan kamera, perangkat ini dibekali layar 6,7 inci, baterai 4.900 mAh, pengisian cepat 45W, serta kamera depan Ultra Wide dengan sudut pandang 85 derajat.
Dua fitur yang cukup menonjol pada seri ini adalah My FanCam dan Horizontal Lock.
Keduanya menyasar kebutuhan perekaman video, terutama ketika pengguna harus menangkap momen yang berlangsung cepat atau melibatkan banyak objek sekaligus.
Ketika merekam konser atau pertunjukan, pengguna biasanya harus menentukan sejak awal siapa yang ingin dijadikan fokus kamera.
Pilihan tersebut bisa menjadi masalah ketika beberapa momen menarik terjadi secara bersamaan.
Galaxy S26 FE mencoba mengatasi situasi itu melalui My FanCam. Fitur berbasis Galaxy AI tersebut memungkinkan pengguna merekam momen terlebih dahulu tanpa harus langsung menentukan subjek utama.
Setelah video selesai direkam, pengguna dapat memilih subjek yang ingin ditonjolkan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda
Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung
Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang
Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza
Prediksi Skor Villarreal vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Amankan 3 Poin!
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis