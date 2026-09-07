Harga Samsung Galaxy S26 FE di Indonesia, Cek Spesifikasi dan Fitur Barunya

JawaPos.com - Samsung Galaxy S26 FE akan resmi dirilis di Indonesia pada 11 September 2026, dengan harga mulai Rp 9 jutaan.

Smartphone ini hadir dalam dua pilihan penyimpanan, yakni 8GB/128GB dan 8GB/256GB, dengan membawa sejumlah fitur kamera berbasis Galaxy AI yang menjadi bagian dari pengalaman barunya.

Galaxy S26 FE diposisikan sebagai pilihan yang membawa pengalaman khas seri Galaxy S ke rentang harga yang lebih terjangkau.

Selain kemampuan kamera, perangkat ini dibekali layar 6,7 inci, baterai 4.900 mAh, pengisian cepat 45W, serta kamera depan Ultra Wide dengan sudut pandang 85 derajat.

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Dua fitur yang cukup menonjol pada seri ini adalah My FanCam dan Horizontal Lock.

Keduanya menyasar kebutuhan perekaman video, terutama ketika pengguna harus menangkap momen yang berlangsung cepat atau melibatkan banyak objek sekaligus.

My FanCam Memungkinkan Subjek Dipilih Setelah Merekam Ketika merekam konser atau pertunjukan, pengguna biasanya harus menentukan sejak awal siapa yang ingin dijadikan fokus kamera.

Pilihan tersebut bisa menjadi masalah ketika beberapa momen menarik terjadi secara bersamaan.

Galaxy S26 FE mencoba mengatasi situasi itu melalui My FanCam. Fitur berbasis Galaxy AI tersebut memungkinkan pengguna merekam momen terlebih dahulu tanpa harus langsung menentukan subjek utama.

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