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Jumat, 28 Agustus 2026 | 06.36 WIB

Samsung Galaxy S26 FE Resmi Debut dengan Beragam Fitur Kamera dan AI

Samsung Galaxy S26 FE. (ANTARA/Samsung) - Image

Samsung Galaxy S26 FE. (ANTARA/Samsung)

JawaPos.com - Samsung resmi memperkenalkan Galaxy S26 FE dalam ajang Galaxy Event yang disiarkan di kanal resmi YouTube Samsung dan situs web perusahaan pada hari ini, Kamis.

Dalam siaran video tersebut, Samsung membagikan sejumlah fitur kamera untuk mempercantik foto atau video dan kecerdasan buatan (AI) di Galaxy S26 FE untuk memudahkan aktivitas sehari-hari.

“Galaxy S26 FE dirancang secara khusus untuk menghadirkan keunggulan khas Galaxy S Series, sehingga setiap fitur dapat memberikan manfaat nyata dalam keseharian pengguna,” kata Executive Vice President dan Head of Customer Experience Office, Mobile eXperience (MX) Business Samsung Electronics Jay Kim.

Kamera Galaxy S26 FE dilengkapi sistem tiga kamera belakang yang didukung pemrosesan gambar untuk membantu pengguna mengambil foto maupun video dalam berbagai kondisi.

Salah satu fitur yang hadir adalah My FanCam, yang sebelumnya diperkenalkan pada ponsel lipat Galaxy Z Fold 8.

Fitur ini dapat mengikuti orang yang dipilih dan menjaga posisinya tetap berada di tengah frame ketika merekam video.

Untuk perekaman video, Samsung menyediakan Super Steady dengan Horizontal Lock untuk membantu menghasilkan video yang lebih mulus dan stabil ketika pengguna merekam aktivitas bergerak.

Galaxy S26 FE memiliki lensa 3x optical zoom dan kamera depan beresolusi 12MP untuk mengambil foto selfie maupun foto bersama dengan bidang pandang yang lebih luas.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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