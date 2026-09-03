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Nanda Prayoga
Kamis, 3 September 2026 | 12.51 WIB

Samsung Perluas Fitur Scam Detection ke Galaxy S27 dan HP Edisi Lama

Samsung Galaxy Z Fold 7. (Instagram @samsungindonesia) - Image

Samsung Galaxy Z Fold 7. (Instagram @samsungindonesia)

JawaPos.com - Samsung tengah menyiapkan perluasan fitur Deteksi Penipuan (Scam Detection) ke lebih banyak perangkat Galaxy.

Fitur yang sebelumnya tersedia secara terbatas itu disebut bakal hadir di sejumlah model Galaxy S25, ponsel lipat generasi sebelumnya, hingga jajaran Galaxy S27 yang diperkirakan meluncur tahun depan.

Dilansir dari Gadgets360, informasi tersebut ditemukan dalam kode perangkat lunak Samsung.

Temuan yang sama juga memberikan petunjuk mengenai strategi Samsung dalam penggunaan prosesor untuk ponsel flagship generasi berikutnya, dengan munculnya referensi terhadap perangkat keras Exynos dan Qualcomm.

Meski demikian, Samsung belum memberikan konfirmasi resmi terkait temuan tersebut.

Kemunculan sebuah perangkat atau fitur dalam kode pengembangan juga belum dapat dijadikan jaminan bahwa fitur tersebut akan benar-benar dirilis untuk perangkat terkait.

Android Authority menemukan sejumlah referensi tersebut ketika menganalisis One UI 9 Beta 7 untuk Galaxy S26.

Dalam kode fitur Scam Detection, tercantum sejumlah nomor model yang dikaitkan dengan Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Edge, dan Galaxy S25 Ultra.

Selain itu, beberapa ponsel lipat Samsung juga tercatat dalam kode tersebut, yakni Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7, dan Galaxy Z TriFold.

Temuan ini membuka kemungkinan bahwa Samsung akan membawa fitur Deteksi Penipuan ke perangkat-perangkat yang sebelumnya belum mendapatkan dukungan.

Editor: Bayu Putra
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Sumber: Gadgets360
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