Inilah 7 Cara Atasi Aplikasi Android yang Sering Keluar Sendiri

Ilustrasi HP Android. (Pexels/Mohi Syed)
JawaPos.com - Aplikasi di HP Android yang tiba-tiba keluar atau tertutup sendiri tentu cukup mengganggu. Masalah ini bisa terjadi saat sedang bermain gim, membuka media sosial, bekerja, atau menggunakan aplikasi penting lainnya.
Kondisi tersebut tidak selalu berarti HP mengalami kerusakan serius. Ada sejumlah penyebab yang mungkin membuat aplikasi berhenti atau keluar sendiri, mulai dari masalah cache, memori yang terbatas, hingga aplikasi atau sistem yang belum diperbarui.
Berikut 7 cara mengatasi aplikasi Android sering keluar sendiri!
1. Tutup Aplikasi Lain yang Sedang Berjalan
Terlalu banyak aplikasi yang berjalan secara bersamaan dapat membuat RAM HP bekerja lebih berat. Ketika kapasitas memori terbatas, sistem Android bisa menutup aplikasi tertentu untuk mengurangi penggunaan sumber daya.
Coba tutup aplikasi yang tidak sedang kamu gunakan, terutama aplikasi berat seperti game, editor video, atau aplikasi lain yang membutuhkan banyak RAM. Setelah itu, buka kembali aplikasi yang sebelumnya sering keluar sendiri dan lihat apakah masalahnya masih terjadi.
2. Bersihkan Cache Aplikasi
Cache merupakan data sementara yang disimpan aplikasi untuk membantu mempercepat proses saat digunakan kembali. Namun, data cache yang menumpuk atau mengalami masalah justru dapat menyebabkan aplikasi tidak berjalan dengan normal.
Kamu bisa mencoba membersihkan cache melalui menu pengaturan HP, kemudian masuk ke daftar aplikasi dan memilih aplikasi yang bermasalah. Cari opsi untuk menghapus cache, lalu buka kembali aplikasi tersebut. Langkah ini biasanya tidak menghapus akun maupun data utama aplikasi.
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