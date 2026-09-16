6 Cara Mudah Atasi HP Android Mati Total Sebelum Dibawa ke Teknisi

Ilustrasi HP Android. (Pexels)
JawaPos.com - HP Android yang tiba-tiba mati total bisa membuat pemiliknya langsung khawatir.
Apalagi jika perangkat tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan ketika tombol power ditekan atau saat charger disambungkan.
Namun, sebelum dibawa ke teknisi, ada beberapa cara untuk memastikan apakah perangkat masih dapat kembali menyala, dan ini bisa dicoba di rumah.
Karena kondisi tersebut tidak selalu berarti HP mengalami kerusakan parah dan harus langsung dibawa ke service center.
Sebelum membawanya ke teknisi, kamu bisa mencoba 6 langkah sederhana ini.
Ketika HP tidak merespons saat tombol power ditekan sebentar, jangan langsung menganggap perangkat rusak.
Bisa saja sistem mengalami hang sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk merespons perintah.
Coba tekan dan tahan tombol power selama sekitar 10–20 detik. Pada beberapa perangkat, langkah ini dapat memicu sistem untuk melakukan restart secara paksa dan kembali menampilkan logo.
Baterai yang benar-benar habis terkadang membuat HP tidak langsung menyala ketika charger pertama kali dipasang.
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Dalam kondisi tertentu, perangkat membutuhkan waktu beberapa menit untuk mendapatkan daya yang cukup sebelum indikator pengisian muncul.
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Jawa Pos
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