Nintendo Switch dan Switch 2 Resmi Dijual di Indonesia 10 Desember, Harganya Rp 9,99 Juta

Juro Takeuchi, Executive Officer Nintendo saat mengumumkan peluncuran konsol Switch dan Switch 2 di Jakarta, Senin (14/9). (Dhimas Ginanjar/JawaPos.com)
JawaPos.com - Nintendo akhirnya mengungkap tanggal resmi penjualan konsolnya di Indonesia. Nintendo Switch dan Nintendo Switch 2 akan mulai dijual secara resmi di Tanah Air pada 10 Desember 2026.
Kepastian tersebut disampaikan Juro Takeuchi, Executive Officer Nintendo Co., Ltd., dalam acara Pokémon Future Plans for Indonesia 2026-2027 di Jakarta, Senin (14/9). Pengumuman ini sekaligus menjawab pertanyaan tentang kapan konsol Nintendo resmi tersedia di pasar Indonesia.
“Peluncuran ditetapkan 10 Desember 2026 dengan harga ritel yang disarankan ini,” kata Takeuchi saat memaparkan rencana Nintendo di Indonesia. Harga yang diumumkan mencakup Nintendo Switch, Nintendo Switch Pikachu & Eevee Edition, dan Nintendo Switch 2.
Nintendo Switch ditetapkan dengan harga ritel yang disarankan sebesar Rp4.229.000. Sementara Nintendo Switch Pikachu & Eevee Edition dibanderol Rp4.450.000 dan Nintendo Switch 2 seharga Rp9.999.000.
Dengan demikian, Switch 2 akan menjadi konsol Nintendo dengan harga paling tinggi dalam peluncuran resmi tersebut. Di sisi lain, versi Switch Pikachu & Eevee Edition hanya terpaut Rp221.000 dari Nintendo Switch reguler.
Takeuchi juga mengatakan peluncuran ini sengaja hadir menjelang periode liburan akhir tahun. “Kami akan merasa senang jika momen liburan ini game Nintendo bisa dinikmati keluarga,” ujarnya.
Untuk meramaikan peluncuran, sejumlah toko juga akan menawarkan program promosi. Salah satunya adalah kesempatan mendapatkan game fisik Pokémon: Let’s Go, Pikachu! dalam program tertentu.
Nintendo juga menyiapkan acara peluncuran di Central Park Jakarta mulai 10 Desember 2026. Di lokasi tersebut, pengunjung bisa menjajal langsung berbagai konsol dan game Nintendo.
Area tersebut akan menjadi Nintendo Switch dan Nintendo Switch 2 Experience Center. Pengunjung dapat mencoba sejumlah game, termasuk Super Mario Odyssey dan Pokémon: Let’s Go, Pikachu!
Bagi penggemar yang selama ini hanya bisa menikmati game Nintendo melalui pembelian tidak resmi atau jalur impor, kehadiran ini menjadi perubahan penting. Mulai Desember nanti, Nintendo memiliki kehadiran resmi untuk menjangkau pemain di Indonesia.
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Jawa Pos
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