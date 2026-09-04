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Leni Setya Wati
Sabtu, 5 September 2026 | 02.48 WIB

Hyun Bin dan Son Ye-jin Nikmati Waktu Bersama Putra, Tetap Jadi Perhatian Saat Liburan 

Hyun bin dan son ye jin (chosun)

JawaPos.com – Hyun Bin dan Son Ye-jin kembali mencuri perhatian setelah momen liburan keluarga mereka di Jepang beredar di berbagai komunitas online.

Menurut laporan OSEN, keduanya terlihat menghabiskan waktu bersama putra mereka di sebuah kawasan restoran. Dalam foto yang beredar, Hyun Bin tampil santai dengan janggut lebat, celana pendek, kaus lengan pendek, dan kacamata hitam sambil memegang stroller dengan satu tangan.

Di sampingnya, Son Ye-jin tampak mengenakan kaus kasual dan celana model balloon ketika memesan makanan. Momen sederhana lainnya memperlihatkan putra mereka menggenggam bagian lengan sang ibu dengan erat.

Interaksi kecil tersebut justru membuat suasana keluarga mereka terlihat hangat dan natural di tengah perhatian publik.

Kegiatan liburan keluarga ini bukan pertama kalinya menjadi perbincangan. Pada Juni lalu, Son Ye-jin sempat membagikan kabar mengenai perjalanan mereka ke Okinawa, Jepang.

Selain itu, keluarga kecil tersebut juga pernah terlihat di Disneyland California, Amerika Serikat. Sejumlah orang yang melihat mereka secara langsung menggambarkan Hyun Bin dan Son Ye-jin tetap bersikap seperti keluarga biasa yang menikmati waktu bersama anak, meskipun keduanya merupakan pasangan selebritas papan atas.

Dalam penampilan Hyun Bin di program SBS Ttimanamyeon pada 1 September, ia juga sempat berbicara mengenai kebiasaan keluarga mereka bepergian.

Ketika ditanya apakah telah kembali dari liburan musim panas, Hyun Bin mengungkapkan bahwa sejak memiliki anak, mereka berusaha pergi dan melakukan berbagai hal setiap kali mempunyai waktu luang.

Pernyataan tersebut semakin memperkuat kesan bahwa pasangan ini berusaha memanfaatkan waktu bersama sang buah hati.

Kehidupan keluarga Hyun Bin dan Son Ye-jin pun tak lepas dari sorotan publik. Banyak penggemar memuji keharmonisan mereka, tetapi ada pula yang merasa prihatin karena popularitas keduanya membuat aktivitas sederhana saat berlibur tetap berpotensi menjadi perhatian orang lain.

Meski demikian, berbagai momen yang muncul memperlihatkan keduanya berusaha menikmati kehidupan keluarga di sela kesibukan sebagai aktor.

Hyun Bin dan Son Ye-jin pertama kali bekerja sama dalam film The Negotiation, sebelum kembali dipertemukan lewat drama tvN Crash Landing on You.

Hubungan profesional tersebut kemudian berkembang menjadi hubungan asmara. Setelah sempat diterpa berbagai rumor, keduanya mengonfirmasi hubungan mereka, menikah pada Maret 2022, dan menyambut kelahiran putra mereka pada November di tahun yang sama.

 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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