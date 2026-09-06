Gaya Santai HyunA dan Yong Jun Hyung Saat Liburan di California Curi Perhatian 

HyunA dan Yong Jun Hyung (allkpop)

JawaPos.com – HyunA bagikan potret kehidupan pribadinya bersama Yong Jun Hyung. Mantan member 4Minute tersebut mengunggah sejumlah foto dari perjalanan mereka ke California, Amerika Serikat, yang memperlihatkan suasana liburan santai tanpa agenda berlebihan.

Dalam unggahanya, HyunA memperlihatkan berbagai aktivitas selama berada di California. Ia tampak menikmati pemandangan sekitar dengan gaya busana kasual namun tetap fashionable, sesuai dengan karakter penampilannya yang dikenal unik.

Perhatian penggemar semakin tertuju pada foto-foto yang menampilkan HyunA bersama Yong Jun Hyung. Keduanya terlihat mengenakan gaya busana yang senada dan bahkan sama-sama memakai kacamata. Kebersamaan tersebut memberikan kesan santai dan menunjukkan chemistry mereka sebagai pasangan suami istri.

Menurut allkpop, perjalanan tersebut lebih banyak diisi dengan momen sederhana, seperti berjalan-jalan dan menikmati suasana California.

Tidak ada acara mewah yang ditonjolkan, justru foto-foto tersebut memperlihatkan sisi pasangan ini ketika menghabiskan waktu bersama dalam suasana yang lebih tenang.

HyunA dan Yong Jun Hyung menikah pada Oktober 2024 setelah mengumumkan hubungan mereka kepada publik pada awal tahun yang sama. Sejak menikah, keduanya beberapa kali membagikan momen kebersamaan, baik saat bepergian maupun menjalani aktivitas sehari-hari.

Unggahan terbaru dari California pun menjadi kesempatan bagi HyunA untuk memperlihatkan sisi kehidupan rumah tangganya yang lebih sederhana.