Unboxing Samsung Galaxy S26 FE: Isi Kotak Minimalis, Bodi Makin Tipis, Performa Naik Kelas

JawaPos.com - Samsung Galaxy S26 FE resmi meluncur di Indonesia pada September 2026. Dari pengalaman unboxing JawaPos.com, ponsel ini langsung menunjukkan karakter yang cukup jelas: Samsung mempertahankan konsep kemasan minimalis khas lini flagship, tetapi memberikan sejumlah peningkatan pada desain, performa, kamera, hingga fitur kecerdasan buatan.

Galaxy S26 FE menyasar pengguna yang menginginkan pengalaman khas seri Galaxy S tanpa harus masuk ke kelas harga flagship tertinggi. Namun, ada beberapa hal yang perlu diketahui sebelum memutuskan membeli, terutama karena isi kotaknya cukup sederhana dan tidak lagi menyertakan adaptor maupun casing.

Lantas, apa saja yang didapat saat membuka kotak Galaxy S26 FE dan seperti apa impresi awalnya?

Isi Kemasan Kotak penjualan Galaxy S26 FE masih mengusung pendekatan minimalis yang sudah menjadi ciri Samsung. Kemasan dibuat tipis dan menggunakan 100 persen bahan kertas daur ulang.

Begitu kotak dibuka, isinya cukup sederhana. Selain unit Galaxy S26 FE, Samsung menyertakan kabel data USB Type-C ke Type-C, SIM ejector tool, serta dokumen panduan singkat dan kartu garansi resmi.

Artinya, calon pembeli perlu menyiapkan adaptor charger secara terpisah jika belum memilikinya. Casing juga tidak tersedia di dalam paket penjualan.

Pendekatan ini memang membuat kotak terasa ringkas, tetapi sekaligus menjadi hal yang perlu diperhitungkan dalam anggaran pembelian. Tapi sejatinya hal tersebut bukanlah sesuatu yang baru mengingat beberapa merek ponsel lainnya sudah beberapa tahun ini menanggalkan adaptor charger.

Desain Galaxy S26 FE Terlihat Lebih Tipis Dari sisi fisik, Galaxy S26 FE membawa desain yang terasa modern dengan pendekatan yang relatif sederhana. Salah satu perubahan yang langsung terasa adalah bodinya yang kini memiliki ketebalan 7,4 mm.

Samsung juga membekali perangkat ini dengan Corning Gorilla Glass Victus+ pada bagian depan dan belakang, dipadukan dengan bingkai aluminium. Untuk perlindungan tambahan, Galaxy S26 FE mengantongi sertifikasi IP68 yang membuatnya tahan terhadap debu serta air hingga kedalaman 1,5 meter selama 30 menit.