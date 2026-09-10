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Nanda Prayoga
Jumat, 11 September 2026 | 00.51 WIB

Fitur Baru iPhone 18 Pro Bisa Buktikan Foto Asli atau Hasil Editan

Tampilan Apple Reference Image. (Dok. Apple) - Image

Tampilan Apple Reference Image. (Dok. Apple)

JawaPos.com - Apple menghadirkan fitur baru yang dirancang untuk membantu pengguna memastikan keaslian foto yang diambil menggunakan kamera iPhone.

Teknologi tersebut diklaim bisa membuktikan sebuah gambar benar-benar berasal dari kamera iPhone 18 Pro, dan mendeteksi perubahan yang dilakukan terhadap foto.

Fitur bernama Apple Reference Image itu diperkenalkan Apple dalam acara "Surprise and Shine" pada Rabu (9/9).

"Hal ini sangat penting bagi jurnalis foto dan fotografer," ujar pihak perusahaan seperti dilansir dari TechCrunch.

Cara kerjanya, ketika pengguna mengambil foto, sensor pada kamera utama turut merekam data sensor yang telah ditandatangani secara digital.

Data tersebut kemudian diproses melalui layanan Private Cloud Compute milik Apple untuk menghasilkan sebuah "gambar referensi".

Apple menyebut gambar referensi tersebut tidak dapat diubah dan dapat diakses melalui aplikasi Photos.

Pengguna nantinya dapat membandingkan gambar referensi dengan salinan lain dari foto yang sama untuk mengetahui apakah terdapat perubahan atau manipulasi.

Perusahaan mengibaratkan teknologi tersebut seperti "negatif digital" yang dapat digunakan sebagai acuan untuk memeriksa keaslian sebuah gambar.

Pada tahap awal, Apple Reference Image hanya dapat diakses melalui aplikasi Photos.

Editor: Bayu Putra
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Sumber: TechCrunch
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