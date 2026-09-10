Spesifikasi iPhone 18 Pro dan Pro Max: Kamera 48 MP hingga Chip A20 Pro

JawaPos.com - iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max membawa peningkatan spesifikasi yang cukup besar dibandingkan generasi sebelumnya.

Peningkatan spesifikasi itu terlihat jelas, terutama pada sektor kamera, performa dan baterai.

Kamera Utama Fusion 48 MP kini menggunakan aperture variabel, sedangkan performanya ditopang chip A20 Pro dengan teknologi proses 2 nanometer.

Selain itu, Apple menyematkan Dynamic Island yang lebih kecil, sistem pendinginan baru, modem C2, serta chip jaringan N1 yang mendukung Wi-Fi 7, Bluetooth 6 dan Thread.

Berikut rincian spesifikasi dan fitur utama iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max berdasarkan informasi yang diumumkan Apple.

Kamera Utama 48 MP dengan Aperture Variabel Kamera utama menjadi salah satu pembaruan paling menonjol. iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max menggunakan Kamera Utama Fusion 48 MP dengan aperture variabel.

Sistem aperture tersebut menggunakan enam bilah yang dipotong dengan laser dan dapat berpindah di antara pengaturan aperture yang berbeda.

Teknologi ini memungkinkan pengguna mendapatkan kendali lebih besar atas kedalaman bidang dan pencahayaan.

Sensor baru juga dirancang untuk meningkatkan kualitas gambar, termasuk ketika mengambil foto dalam kondisi minim cahaya.