John Ternus Resmi Gantikan Tim Cook, Apple Masuki Era Baru di Tengah Persaingan AI

JawaPos.com - John Ternus resmi menjadi CEO Apple mulai 1 September 2026, menggantikan Tim Cook yang mengakhiri 15 tahun kepemimpinannya. Pergantian ini menandai babak baru Apple sekaligus menghadirkan tantangan besar bagi sosok yang selama ini dikenal sebagai pemimpin di balik pengembangan hardware perusahaan.

Ternus kini menjadi orang ketiga yang memimpin Apple di era modern, setelah Steve Jobs dan Tim Cook. Namun, transisi tersebut bukan sekadar pergantian nama di kursi CEO.

Untuk pertama kalinya setelah era Cook, Apple dipimpin sosok yang hampir seluruh kariernya dibangun dari dunia engineering dan pengembangan produk.

Perbedaan latar belakang itu membuat kepemimpinan Ternus menarik perhatian. Cook dikenal dengan keahliannya dalam operasional dan rantai pasok, sementara Ternus tumbuh sebagai eksekutif yang dekat dengan perangkat keras Apple.

Dari Tim Cook ke John Ternus

Tim Cook mulai memimpin Apple pada 2011 setelah sebelumnya menjadi salah satu tokoh penting dalam operasional perusahaan.

Selama sekitar 15 tahun, Cook membawa Apple melewati periode pertumbuhan besar sekaligus memperluas bisnis perusahaan ke berbagai kategori produk dan layanan.

Kini, tongkat estafet tersebut berpindah kepada Ternus.

Apple memilih eksekutif yang memiliki pengalaman panjang di balik pengembangan produk, mulai dari Mac dan iPhone hingga Apple Silicon dan Apple Vision Pro.