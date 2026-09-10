Logo JawaPos
HomeGadget
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Kamis, 10 September 2026 | 18.33 WIB

iPhone 18 Pro dan Pro Max Dirilis, Kamera Ekstra Canggih dan Baterai Lebih Tahan Lama

iPhone 18 Pro. (Apple). - Image

iPhone 18 Pro. (Apple).

JawaPos.com - Apple resmi memperkenalkan iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max dengan sejumlah pembaruan besar pada kamera, performa, sistem termal, hingga daya tahan baterai. Dua model flagship ini membawa Kamera Utama Fusion 48 MP dengan aperture variabel untuk pertama kalinya, chip A20 Pro berbasis teknologi 2 nanometer, serta Dynamic Island yang dibuat lebih kecil dan fungsional.

iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max juga menjadi generasi iPhone Pro yang menawarkan peningkatan signifikan pada kemampuan fotografi dan videografi. Apple membekalinya dengan sejumlah kontrol manual baru sehingga pengguna memiliki keleluasaan lebih besar dalam menentukan karakter hasil foto maupun video.

“Ini adalah jajaran Pro terbaik yang pernah kami buat, dengan kemajuan pada kamera, performa, dan baterai. Dan kami tidak hanya membuat peningkatan bertahap pada area ini, kami mengambil langkah maju yang besar,” kata Greg Joswiak, Senior Vice President, Worldwide Marketing Apple mengutip laman resminya.

Kamera 48 MP Kini Punya Aperture Variabel

Salah satu perubahan terbesar iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max terletak pada kamera utamanya. Apple menghadirkan Kamera Utama Fusion 48 MP dengan aperture variabel, sebuah fitur yang memungkinkan pengguna mengatur lebih banyak aspek fotografi secara langsung.

Sistem tersebut menggunakan enam bilah yang dipotong dengan laser dan dapat berpindah di antara sejumlah pengaturan aperture. Perubahan aperture memungkinkan kamera menyesuaikan kedalaman bidang serta pencahayaan sesuai kebutuhan.

Apple menyebut sensor baru pada kamera utama juga membantu meningkatkan kualitas gambar, terutama untuk pemotretan dalam kondisi minim cahaya. Detail pada objek di bagian belakang foto grup juga diklaim menjadi lebih baik.

Bagi pengguna profesional, empat pengaturan aperture dapat disesuaikan secara manual melalui aplikasi Kamera. Apple juga membuka API sehingga pengembang aplikasi pihak ketiga dapat memberikan kontrol aperture yang lebih luas.

Apple Tambahkan Kontrol Pro untuk Fotografer

Selain aperture variabel, Apple memperkenalkan Kontrol Pro pada aplikasi Kamera. Fitur ini dirancang untuk memudahkan pengguna mengakses pengaturan kamera yang sering digunakan sekaligus memberikan opsi kontrol manual.

Pengguna dapat menyesuaikan aperture, kecepatan rana, dan white balance. Tersedia pula histogram untuk membantu melihat tingkat pencahayaan pada komposisi yang sedang dibidik.

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
iPhone Duo Resmi, Ini Spesifikasi iPhone Lipat Pertama Apple - Image
Teknologi

iPhone Duo Resmi, Ini Spesifikasi iPhone Lipat Pertama Apple

Kamis, 10 September 2026 | 17.46 WIB

Apple Akhirnya Masuk Tren HP Lipat, Luncurkan iPhone Duo dengan Layar 7,6 Inci - Image
Oto Dan Tekno

Apple Akhirnya Masuk Tren HP Lipat, Luncurkan iPhone Duo dengan Layar 7,6 Inci

Kamis, 10 September 2026 | 16.58 WIB

Profil John Ternus, Insinyur di Balik iPhone hingga Apple Silicon yang Kini Jadi CEO Apple - Image
Gadget

Profil John Ternus, Insinyur di Balik iPhone hingga Apple Silicon yang Kini Jadi CEO Apple

Selasa, 1 September 2026 | 23.36 WIB

Terpopuler

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar - Image
1

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

2

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

3

Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti

4

Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP

5

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

6

Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri

7

Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung

8

Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang

9

Prediksi Skor Crystal Palace vs Middlesbrough di Carabao Cup: The Boro Siap Permalukan Tuan Rumah

10

Polisi Sebut Human Error Dibalik Kecelakaan Maut BYD M6 yang Tewaskan Sekeluarga di Kembangan Jakbar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore