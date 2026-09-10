iPhone 18 Pro dan Pro Max Dirilis, Kamera Ekstra Canggih dan Baterai Lebih Tahan Lama

JawaPos.com - Apple resmi memperkenalkan iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max dengan sejumlah pembaruan besar pada kamera, performa, sistem termal, hingga daya tahan baterai. Dua model flagship ini membawa Kamera Utama Fusion 48 MP dengan aperture variabel untuk pertama kalinya, chip A20 Pro berbasis teknologi 2 nanometer, serta Dynamic Island yang dibuat lebih kecil dan fungsional.

iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max juga menjadi generasi iPhone Pro yang menawarkan peningkatan signifikan pada kemampuan fotografi dan videografi. Apple membekalinya dengan sejumlah kontrol manual baru sehingga pengguna memiliki keleluasaan lebih besar dalam menentukan karakter hasil foto maupun video.

“Ini adalah jajaran Pro terbaik yang pernah kami buat, dengan kemajuan pada kamera, performa, dan baterai. Dan kami tidak hanya membuat peningkatan bertahap pada area ini, kami mengambil langkah maju yang besar,” kata Greg Joswiak, Senior Vice President, Worldwide Marketing Apple mengutip laman resminya.

Kamera 48 MP Kini Punya Aperture Variabel Salah satu perubahan terbesar iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max terletak pada kamera utamanya. Apple menghadirkan Kamera Utama Fusion 48 MP dengan aperture variabel, sebuah fitur yang memungkinkan pengguna mengatur lebih banyak aspek fotografi secara langsung.

Sistem tersebut menggunakan enam bilah yang dipotong dengan laser dan dapat berpindah di antara sejumlah pengaturan aperture. Perubahan aperture memungkinkan kamera menyesuaikan kedalaman bidang serta pencahayaan sesuai kebutuhan.

Apple menyebut sensor baru pada kamera utama juga membantu meningkatkan kualitas gambar, terutama untuk pemotretan dalam kondisi minim cahaya. Detail pada objek di bagian belakang foto grup juga diklaim menjadi lebih baik.

Bagi pengguna profesional, empat pengaturan aperture dapat disesuaikan secara manual melalui aplikasi Kamera. Apple juga membuka API sehingga pengembang aplikasi pihak ketiga dapat memberikan kontrol aperture yang lebih luas.

Apple Tambahkan Kontrol Pro untuk Fotografer Selain aperture variabel, Apple memperkenalkan Kontrol Pro pada aplikasi Kamera. Fitur ini dirancang untuk memudahkan pengguna mengakses pengaturan kamera yang sering digunakan sekaligus memberikan opsi kontrol manual.