Profil John Ternus, Insinyur di Balik iPhone hingga Apple Silicon yang Kini Jadi CEO Apple

JawaPos.com - John Ternus bukan pendatang baru di Apple. Sebelum menjadi CEO pada 1 September 2026, ia menghabiskan sekitar 25 tahun membangun karier dari dunia engineering dan terlibat dalam pengembangan berbagai produk penting Apple, dari iPhone, iPad, Mac, hingga Apple Silicon.

Karier panjang tersebut menjadi bekal utama Ternus ketika akhirnya dipercaya menggantikan Tim Cook sebagai CEO Apple.

Berbeda dengan Cook yang memiliki reputasi kuat dalam bidang operasional dan rantai pasok, Ternus merupakan sosok yang tumbuh dari jantung pengembangan hardware Apple.

Ia bahkan telah berada di perusahaan tersebut jauh sebelum sejumlah teknologi Apple yang kini menjadi bagian penting ekosistemnya lahir.

Siapa John Ternus? John Patrick Ternus merupakan lulusan teknik mesin University of Pennsylvania. Ia menyelesaikan pendidikannya pada 1997.

Sebelum bergabung dengan Apple, Ternus bekerja di Virtual Research Systems. Di perusahaan tersebut, ia terlibat dalam pengembangan hardware virtual reality dan teknologi display.

Pengalaman itu menarik karena didapat jauh sebelum VR dan mixed reality menjadi arus utama industri teknologi.

Beberapa tahun kemudian, pengalaman tersebut menjadi relevan ketika Apple mulai memasuki dunia komputasi spasial melalui Apple Vision Pro.