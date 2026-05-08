Bocoran iPhone Edisi 20 Tahun: Full Kaca, Tanpa Lubang Speaker dan Tombol Fisik, Baterai 6.000 mAh

Ilustrasi iPhone Edisi 20 tahun. (MacRumors)
JawaPos.com - Rumor mengenai pengembangan tombol solid-state pada iPhone kembali mencuat. Setelah sempat dikabarkan hadir di lini iPhone 15 Pro namun batal terealisasi, Apple kini disebut kembali menguji teknologi tersebut untuk iPhone edisi spesial perayaan 20 tahun.
Seperti dilansir dari GSM Arena, informasi ini datang dari pembocor teknologi asal Tiongkok, Instant Digital, yang menyebut Apple tengah melakukan serangkaian pengujian terhadap tombol tanpa mekanisme fisik tersebut.
Perangkat edisi ulang tahun ke-20 itu disebut bakal menjadi salah satu desain iPhone paling futuristis yang pernah dibuat Apple. Ponsel ini dikabarkan mengusung layar lengkung di keempat sisi yang menyatu dengan bodi, sehingga menghadirkan tampilan serba kaca tanpa banyak celah fisik.
Untuk mendukung desain tersebut, Apple disebut mengandalkan tombol solid-state yang bekerja menggunakan sensor tekanan dan umpan balik haptik, bukan tombol mekanis konvensional.
Laporan itu menyebutkan tombol baru tersebut telah diuji dalam berbagai kondisi ekstrem, mulai dari penggunaan dengan sarung tangan, tangan basah, hingga suhu tinggi maupun rendah. Teknologi ini juga kabarnya ditopang chip hemat daya khusus yang memungkinkan tombol tetap responsif meski perangkat dalam keadaan mati.
Tak hanya itu, iPhone edisi spesial tersebut juga dirumorkan membawa Face ID di bawah layar serta kamera depan tersembunyi di panel OLED dua lapis atau tandem OLED.
Apple juga disebut menyiapkan perlindungan Ceramic Shield generasi terbaru yang diklaim memiliki daya tahan gores lebih baik dibanding generasi sebelumnya.
Menariknya lagi, perangkat ini dikabarkan tidak lagi memakai lubang speaker earpiece seperti iPhone saat ini. Sebagai gantinya, Apple diyakini akan mengadopsi teknologi suara di bawah layar, mirip konsep yang pernah digunakan pada Google Pixel 5 dan LG G8.
Di sektor daya, iPhone generasi baru tersebut juga disebut bakal membawa baterai berkapasitas 6.000 mAh serta mendukung fitur pengisian daya nirkabel terbalik.
