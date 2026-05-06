Berhasil Dipulihkan, Akun Instagram Ahmad Dhani Malah Jualan Emas hingga iPhone, Harganya Tak Masuk Akal

JawaPos.com - Akun Instagram Ahmad Dhani diketahui sempat menghilang. Dhani menyebut, ada campur tangan sosok berpengaruh yang mampu menghilangkan akun Instagram miliknya.

Akun Instagram ahmaddhaniofficial akhirnya berhasil diselamatkan setelah dia meminta bantuan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital.

Usai berhasil dipulihkan, Ahamd Dhani melanjutkan perseteruannya dengan Maia Estianty yang sempat dimulai sejak sebelum akun Instagram pribadinya itu menghilang.

Dhani mengunggah laporan polisi yang sempat dibuat Maia padanya. Kasus tersebut kemudian dihentikan dikeluarkan SP3 dengan alasan tidak cukup bukti.

Ahmad Dhani menyebut, laporan polisi yang sempat dibuat Maia Estianty kepada dirinya soal KDRT sebagai laporan palsu.

Permasalahan dengan Maia Estianty berlanjut, akun Instagram Ahmad Dhani kembali bermasalah. Akun dia kena hack dan mendadak jadi lapak online berjualan emas hingga iPhone.

Peretas akun Instagram Ahmad Dhani menjual emas dengan harga tidak masuk akal. Emas 20 gram dijual sekitar Rp 10 juta. Sementara emas logam mulia dijual 100 gram hanya Rp 75 juta.

Ahmad Dhani kembali memulai perseteruan dengan Maia Estianty buntut atas kekecewaannya terhadap sang mantan dalam acara siraman El Rumi. Dhani kecewa karena Maia kembali mengungkit masalah yang sudah 20 tahun berlalu.