Dengan Alasan Penasaran, Lebih dari Setengah Masyarakat Eropa Mengaku Pernah Melirik Layar Ponsel Orang Asing di Tempat Umum

JawaPos.com - Saat jutaan masyarakat Eropa bersiap menikmati akhir pekan Paskah, penelitian baru dari Samsung menemukan bahwa ruang publik di Eropa kini seperti layar bersama: 56% orang mengaku pernah secara tidak sengaja melihat ponsel orang asing, dengan transportasi umum disebut sebagai tempat yang paling mungkin untuk melihat layar orang lain (57%). Hampir satu dari empat masyarakat Eropa (24%) mengaku melihat ponsel orang lain karena rasa penasaran, sehingga bisa mengetahui berbagai konten pribadi mulai dari foto pribadi hingga data perbankan.

Samsung Electronics melakukan survei terhadap 11.000 masyarakat Eropa untuk mendukung peluncuran Galaxy S26 Ultra, yang menghadirkan Privacy Display bawaan. Teknologi berbasis perangkat keras baru ini membuat konten layar hanya terlihat dari depan, melindungi privasi dari pandangan samping tanpa mengurangi kualitas pengalaman menonton.

Penelitian ini juga mengungkap kesenjangan antara persepsi dan kenyataan privasi ponsel: Sementara 48% merasa penggunaan ponsel mereka tetap privat di tempat ramai, 52% mengakui mudah untuk melihat layar orang lain di ruang publik. Meskipun lebih dari seperempat orang (28%) mengabaikan atau langsung menoleh (27%), 7% mengaku tetap melihat secara diam-diam.

38% responden juga mengakui bahwa mereka pernah menghindari atau menunda melakukan sesuatu di ponsel saat di tempat umum karena khawatir orang lain akan melihat layar mereka, menunjukkan kebutuhan yang jelas akan kontrol lebih besar atas visibilitas konten digital mereka.

Dari pesan hingga ke saldo perbankan: apa yang dipertaruhkan

Hampir setengahnya (49%) merasa ada orang yang melihat layar ponsel mereka di tempat umum. Hanya 21% yang setuju bahwa menggunakan ponsel di ruang publik adalah aktivitas yang bersifat pribadi. Konsumen mungkin sudah menyadari risiko ini, tetapi temuan baru ini menunjukkan bahwa informasi yang terlihat seringkali bersifat sangat pribadi secara tak terduga.

Sepertiga masyarakat Eropa (33%) mengaku pernah melihat konten pribadi di ponsel orang asing di tempat umum, dengan 27% mengakui bahwa mereka melihat sesuatu yang merasa seharusnya tidak mereka lihat.

Konten yang paling sering terlihat meliputi:

Foto pribadi / galeri kamera – 38%

Wajah atau suara seseorang dalam panggilan video – 33%

Pesan pribadi (misalnya dari pasangan) – 29%

Notifikasi/profil media sosial – 27%

Belanja online – 17%

Notifikasi/profil aplikasi kencan – 12%

Saldo bank atau detail akun – 11%

Kejadian-kejadian ini biasanya tidak disengaja dan terjadi dalam situasi sehari-hari. Inilah yang menciptakan “penonton tak sengaja”: orang-orang yang melihat apa yang ada di layar orang lain hanya karena layar tersebut terlihat saat mereka tidak sibuk dan sekadar melirik sekeliling. 57% menyebut transportasi umum sebagai tempat yang paling mungkin untuk melihat layar orang lain, diikuti 35% saat menunggu dalam antrean (misalnya di supermarket atau toko) dan 13% di bar, restoran, atau kafe.