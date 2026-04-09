Rian Alfianto
09 April 2026, 22.10 WIB

Samsung Galaxy A37 5G Meluncur di Indonesia, Ketahui Harga dan Spesifikasi Lengkapnya

Samsung Galaxy A37 5G. (RianAlfianto/JawaPos.com)

JawaPos.com - Samsung kembali meramaikan pasar smartphone kelas menengah di Indonesia dengan merilis Samsung Galaxy A37 5G. Perangkat ini hadir melengkapi A Series sebelumnya yakni Galaxy A57 5G dan rilis dengan kombinasi kamera beresolusi tinggi, performa yang ditingkatkan, serta fitur berbasis kecerdasan buatan (AI) yang semakin relevan untuk kebutuhan konten digital sehari-hari.

Dari sisi harga, Galaxy A37 5G dibanderol mulai Rp 6.599.000 untuk varian 8GB/128GB, sementara versi 8GB/256GB dijual Rp 7.299.000. Dengan rentang harga tersebut, Samsung menyasar pengguna yang menginginkan perangkat stabil untuk produktivitas sekaligus kreasi konten.

"Dengan dukungan wide kamera 50MP, Ultra Wide 8MP, makro 5MP dengan peningkatan kemampuan Nightography, konten lebih nyata dan detail meskipun dalam kondisi low light,” ujar Annisa Maulina, MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia di Jakarta, Kamis (9/4).

Salah satu daya tarik utama ada pada sektor kamera. Galaxy A37 5G mengusung konfigurasi triple camera dengan kamera utama 50MP, ultra-wide 8MP, dan macro 5MP. 

Peningkatan kemampuan fotografi malam atau Nightography menjadi sorotan, memungkinkan hasil foto tetap tajam dalam kondisi minim cahaya. Dukungan fitur AI seperti Advanced Portrait juga membantu menghasilkan efek bokeh yang lebih presisi.

Untuk kebutuhan performa, perangkat ini ditenagai chipset Exynos 1480 yang diklaim membawa peningkatan pada CPU, GPU, dan NPU. 

Kombinasi ini membuat aktivitas seperti editing video, multitasking, hingga penggunaan aplikasi berat terasa lebih lancar. Sistem pendingin vapor chamber yang lebih besar juga disematkan untuk menjaga suhu tetap stabil saat digunakan intensif.

Di sektor daya, Galaxy A37 5G dibekali baterai 5.000 mAh yang dirancang untuk penggunaan seharian. Fitur Super Fast Charging 2.0 turut hadir untuk mempercepat pengisian daya, menjawab kebutuhan pengguna dengan mobilitas tinggi.

Samsung juga menambahkan berbagai fitur berbasis AI dalam antarmuka terbaru One UI 8.5, seperti Circle to Search with Google dan AI Select untuk memudahkan pencarian referensi visual hingga pengelolaan konten. Fitur Edit Suggestion turut membantu proses penyuntingan foto secara instan.

Dari sisi ketahanan, smartphone ini sudah mengantongi sertifikasi IP68, yang berarti tahan terhadap air dan debu. Fitur keamanan juga diperkuat dengan Samsung Knox Vault, termasuk Private Album untuk menyimpan konten secara lebih privat.

Editor: Bintang Pradewo
