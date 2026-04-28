Samsung Galaxy S26 Ultra Memberikan Perlindungan Privasi Terbaik

JawaPos.com – Indonesia adalah salah satu negara dengan kasus kebocoran data tertinggi di dunia. Maka dari itu, tidak mengherankan jika 67% masyarakat khawatir dengan keamanan data seiring digitalisasi yang semakin merambah berbagai aspek kehidupan.

Di era serba digital, ketika PIN, password, OTP, atau detail transaksi terlihat orang lain, risikonya bisa berujung pada penyalahgunaan akun dan kerugian finansial. Bahkan dalam situasi sederhana misalnya menonton di pesawat lalu membalas chat dan orang di sebelah ikut membaca, privasi yang hilang bisa berarti informasi pribadi tersebar tanpa kendali, dan itu jelas bukan pilihan.

Karena itu, masyarakat perlu punya HP yang memiliki fitur perlindungan yang andal. Apalagi, pencurian data dapat dilakukan dengan banyak cara, shoulder surfing misalnya. Shoulder surfing adalah teknik pencurian data dengan mengamati korban yang sedang mengakses informasi pribadinya, misalnya saat log in aplikasi mobile banking.

Samsung Electronics Indonesia meningkatkan kemampuan layar Galaxy S26 Ultra melalui fitur Privacy Display. Fitur ini dirancang untuk membantu menjaga privasi visual saat pengguna membuka informasi sensitif di ruang publik.

“Privacy Display adalah terobosan revolusioner dari tim engineering Samsung yang mampu mencegah orang lain mengintip layar tanpa mengganggu kenyamanan pengguna saat menggunakan HP. Jadi, pengguna bisa merasa lebih aman dan nyaman saat menjalani rutinitas dan mobilitas, termasuk dalam bertransaksi dan bekerja di mana saja,” ujar Ilham Indrawan, MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia.

Apa Itu Privacy Display di Galaxy S26 Series?

Privacy Display adalah inovasi yang menghadirkan perlindungan privasi pada layar hingga ke tingkat piksel. Privacy Display pada Galaxy S26 Ultra adalah inovasi perlindungan privasi pada layar hp yang pertama di dunia.

Saat Privacy Display di Galaxy S26 Series diaktifkan, tampilan dari sudut samping dibuat lebih sulit terlihat, sementara pengguna tetap dapat melihat layar dengan nyaman dari arah depan. (Istimewa).

Kalau salah satu dari situasi ini pernah kamu alami, artinya kamu membutuhkan Galaxy S26 Ultra untuk keamanan privasi kamu sehari-hari:

Kamu pernah membuka pesan di WhatsApp saat berada di MRT?

Dengan Privacy Display, privasi visual layar bisa lebih terlindungi dari sudut samping saat kamu membaca dan membalas pesan di tengah keramaian.

WFA/WFC: lagi buka email dan dokumen kantor sambil pesan kopi di kafe?

Privacy Display bisa diatur untuk aktif saat membuka aplikasi seperti Gmail atau WhatsApp, sehingga layar lebih aman saat kamu mengakses email atau dokumen kerja di ruang publik.