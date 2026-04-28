7 Fitur Al Samsung Galaxy S26 Series Yang Memudahkan Hidup dan Kreativitas

JawaPos.com - Ekspektasi terhadap HP flagship terus berkembang. Jika sebelumnya inovasi hanya diukur dari spesifikasi dan performa, kini pengguna juga ingin memiliki teknologi yang mampu membantu mereka menjalani hari dengan lebih efisien. Karena itu, pengguna kini mengharapkan HP flagship dengan fitur Al yang benar-benar memudahkan dan membantu keputusan kecil sehari-hari secara kontekstual.

Kebutuhan akan pengalaman Al yang mudah dipakai semakin terasa di tengah mobilitas tinggi, ketika pengguna harus merespons notifikasi, pesan, dan informasi yang datang bersamaan tanpa kehilangan fokus. Selain itu, Al juga kerap digunakan untuk memudahkan proses kreatifitas dan membuat produktivitas pengguna menjadi lebih efisien. Menjawab kebutuhan tersebut, Samsung Electronics Indonesia menghadirkan Galaxy S26 Series dengan pembaruan pengalaman Galaxy Al yang dirancang lebih relevan untuk rutinitas sehari-hari.

"Melalui Galaxy S26 Series, kami menghadirkan pembaruan Galaxy Al yang berfokus pada satu tujuan utama, yaitu memastikan teknologi Al terasa mudah dan relevan dalam keseharian. Fitur seperti Now Brief dan Now Nudge membantu pengguna tetap terorganisir melalui informasi dan pengingat yang kontekstual, sementara semantic search dan autonomous call screening memangkas langkah dalam mencari informasi dan mengelola komunikasi," kata Ilham Indrawan, MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia. "Pada saat yang sama, peningkatan pada Al camera dan Al editing memberikan kebebasan pengguna berkreasi dan dibagikan tanpa ribet," tambah Ilham Indrawan,

Galaxy Al yang lebih proaktif untuk rutinitas harian

Pembaruan Galaxy Al di Galaxy S26 Series dirancang untuk mengurangi langkah dalam aktivitas sehari-hari mulai dari merangkum informasi penting, memberi pengingat kontekstual, hingga membantu pengguna merespons lebih cepat tanpa harus bolak-balik aplikasi. Berikut beberapa fitur utama yang memperkuat pengalaman Al yang semakin mudah.

Baca Juga:Samsung Galaxy S26 Ultra Memberikan Perlindungan Privasi Terbaik

Pembaruan Agentic Al di Galaxy S26 Series, Lebih Proaktif dan Personal untuk Pengguna

• Now Nudge: Bantu Pengguna Respon Lebih Cepat

Now Nudge merupakan fitur yang secara otomatis mengenali konteks percakapan atau situasi yang sedang berlangsung, sehingga pengguna tidak perlu mencari atau berpindah aplikasi. Saat teman meminta foto dari perjalanan terakhir, Galaxy S26 Series dapat langsung menyarankan gambar yang sesuai dari galeri foto pengguna. Begitu pula ketika menerima pesan terkait meeting.

Now Nudge juga mampu mengenali entry kalender yang relevan sekaligus memeriksa potensi jadwal yang bentrok.

• Autonomous Call Screening: ketahui tujuan telepon tak dikenal

Autonomous Call Screening di Galaxy S26 Series membantu pengguna menghadapi panggilan tak dikenal dengan lebih tenang dan terkendali. Saat ada nomor asing masuk, sistem berbasis Al ini dapat mengidentifikasi penelepon sekaligus merangkum tujuan panggilan sebelum pengguna memutuskan untuk menjawab.