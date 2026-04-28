Galaxy S26 Series: Multitasking Jadi Lebih Mudah dengan Galaxy AI yang Proaktif

JawaPos.com - Semakin banyak aktivitas yang dikelola lewat satu perangkat, semakin sering pengguna terjebak dalam rutinitas yang justru membuang waktu. Harus mengetik perintah satu per satu untuk menyelesaikan tugas sederhana, mencari sendiri file atau referensi yang dibutuhkan di tengah percakapan, hingga terpaksa keluar dari aplikasi hanya untuk mencari informasi yang terlihat di layar, semua itu memutus fokus dan memperlambat produktivitas yang seharusnya bisa berjalan lebih lancar.

Tuntutan produktivitas digital terus berkembang. Pengguna kini membutuhkan handphone yang tidak hanya cepat secara teknis, tetapi cukup cerdas untuk memahami konteks dan memberikan bantuan yang tepat di momen yang tepat. Beralih antar tugas dengan lancar, mengakses informasi secara instan, dan menyelesaikan pekerjaan dengan lebih sedikit langkah sudah menjadi kebutuhan nyata, bukan sekadar fitur tambahan.

Dengan adanya kebutuhan tersebut, Samsung menghadirkan Galaxy S26 Series sebagai AI Phone yang dirancang untuk mengubah cara pengguna berinteraksi dengan perangkat dalam keseharian. Mengusung Galaxy AI yang semakin proaktif, perangkat ini mampu memahami konteks aktivitas pengguna dan memberikan bantuan secara real-time tanpa harus menunggu perintah manual.

Mulai dari mengorganisir konten secara otomatis, menghadirkan informasi relevan di saat yang dibutuhkan, hingga menjalankan tugas kompleks di latar belakang, Galaxy S26 Series memungkinkan proses multitasking berjalan lebih seamless dengan lebih sedikit langkah. Dengan pendekatan ini, pengguna tidak hanya mendapatkan performa tinggi, tetapi juga pengalaman yang lebih intuitif, efisien, dan selaras dengan kebutuhan produktivitas digital yang semakin dinamis.

"Pengguna hari ini tidak hanya membutuhkan performa tinggi, tetapi perangkat yang mampu berpikir satu langkah lebih maju. Galaxy S26 Series sebagai AI Phone yang kami rancang dengan berbagai fitur Galaxy AI yang paling lengkap termasuk Bixby, Gemini, dan Perplexity untuk bekerja secara proaktif dalam keseharian, mulai dari memberikan saran tepat waktu, mengorganisir konten secara otomatis, hingga menangani tugas kompleks di latar belakang tanpa perintah manual, sehingga pengalaman multitasking terasa jauh lebih ringan dan efisien," ujar Ilham Indrawan, MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia.

Melalui fitur-fitur Galaxy AI yang lengkap, dan dapat dimanfaatkan pengguna untuk berbagai aktivitas. Berikut beberapa fitur Galaxy AI yang dihadirkan untuk membantu multitasking jadi lebih efesien:

Now Nudge Membaca Kebutuhan dan Menghadirkan Saran di Saat yang Tepat

Now Nudge bekerja secara proaktif dengan membaca konteks aktivitas pengguna secara real-time, lalu memberikan saran relevan sebelum pengguna sempat mencarinya sendiri. Saat pengguna meminta update materi presentasi di tengah percakapan, Now Nudge sudah lebih dulu menyarankan file dan foto referensi terkait langsung dari Galeri. Satu ketukan, file siap dikirim, dan alur kerja tetap berjalan tanpa interupsi.

Circle to Search Memungkinkan Pencarian Instan Tanpa Perlu Berpindah Aplikasi

Circle to Search memungkinkan pengguna mencari apapun yang muncul di layar secara instan tanpa meninggalkan aplikasi yang sedang digunakan. Saat pengguna mengirimkan screenshot moodboard dengan elemen visual yang belum dikenal, pengguna cukup melingkarinya dan dalam hitungan detik hasil pencarian muncul langsung di layar yang sama.

Tidak ada konteks yang hilang, tidak ada fokus yang terputus. Sekarang, Circle to Search juga dapat secara proaktif menyarankan elemen yang mungkin ingin dicari pengguna tanpa perlu melingkari secara manual. Sistem ini menganalisis konten layar dan memberikan rekomendasi pencarian yang relevan, sehingga pengalaman pengguna menjadi lebih cepat, intuitif, dan efisien.