MSCI Berencana Ubah Status Pasar Saham RI, Wamen Drajad Minta Investor Tak Panik

JawaPos.com - Wakil Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Drajad Hari Wibowo, meminta investor dalam negeri tidak panik dalam menyikapi pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Sebagaimana diketahui, MSCI berencana akan menurunkan posisi pasar saham Indonesia dari pasar negara berkembang (Emerging Market) menjadi pasar mandiri (Standalone).

Drajad mengakui, MSCI memiliki reputasi tinggi dalam industri keuangan global sehingga penilaian lembaga tersebut perlu diperhatikan. Namun, dia mengingatkan investor agar tidak sepenuhnya bergantung pada penilaian MSCI dalam mengambil keputusan investasi.

“Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman investor domestik, ini tolong lakukan sendiri, hitung-hitungannya sendiri, bahwa MSCI itu punya reputasi tinggi, ini iya, bahwa kita juga perlu memperhatikan apa yang mereka sampaikan,” ujar Drajad saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (16/10).

Baca Juga:Airlangga Sebut Pengumuman MSCI Ubah Status Pasar Saham RI Lebih Cepat dari Perkiraan

Drajad mengatakan, rencana perubahan klasifikasi tersebut tetap harus menjadi perhatian pemerintah dan pelaku pasar untuk mempercepat reformasi pasar modal, terutama dalam memperbaiki tata kelola.

Meski demikian, investor domestik diminta tetap melakukan analisis secara mandiri dengan mempertimbangkan kondisi fundamental emiten dan perkembangan ekonomi nasional.

"Jadi yang ingin saya sampaikan ke teman-teman, betul apa yang dilakukan MSCI ini kita harus melakukan reformasi di pasar modal kita, tata kelola harus kita perbaiki, tapi tolong teman-teman investor hitung sendiri. Anda lebih tahu mengenai pasar modal kita," jelasnya.

Drajad mencontohkan, indikator konsumsi domestik dapat menjadi salah satu pertimbangan investor dalam menilai prospek emiten di sektor barang konsumsi.