Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Jumat, 16 Oktober 2026 | 19.49 WIB

Analis Mirae Asset Prediksi Kenaikan Volatilitas Jika MSCI Ubah Status Pasar Saham Indonesia

Pekerja berdiri di dekat layar yang menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (28/7/2026). Pekerja berdiri di dekat layar yang menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (28/7/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos) - Image

Pekerja berdiri di dekat layar yang menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (28/7/2026). Pekerja berdiri di dekat layar yang menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (28/7/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos)

JawaPos.com - Rencana Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengubah klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market berpotensi memberikan tekanan signifikan terhadap pasar modal domestik.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan dampak dari MSCI tersebut dapat meluas. Mulai dari arus dana asing, likuiditas perdagangan, volatilitas harga saham, hingga persepsi risiko investasi Indonesia di mata investor global.

Ia menilai perubahan klasifikasi tersebut berpotensi mengurangi eksposur saham Indonesia dalam portofolio investor institusional internasional yang menggunakan indeks MSCI Emerging Markets sebagai acuan investasi.

“Jika terjadi penyesuaian portofolio secara serentak, tekanan jual berpotensi terkonsentrasi pada saham-saham berkapitalisasi besar yang memiliki bobot indeks signifikan dan kepemilikan asing tinggi, termasuk sejumlah saham perbankan besar,” ujar Nafan kepada Jawapos.com, Jumat (16/10).

Nafan melihat kondisi tersebut dapat meningkatkan volatilitas dan memperbesar risiko koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Risiko itu semakin besar apabila disertai pelemahan nilai tukar rupiah dan berlanjutnya arus keluar modal asing.

Meski demikian, besarnya dampak terhadap pasar modal domestik masih bergantung pada keputusan final MSCI, jadwal implementasi perubahan klasifikasi, serta kemampuan investor domestik menyerap tekanan jual.

Nafan menilai keputusan MSCI yang mengusulkan perubahan status Indonesia menjadi Standalone Market, alih-alih Frontier Market, menunjukkan bahwa persoalan pasar saham Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kapitalisasi pasar atau kedalaman pasar, tetapi juga kualitas tata kelola dan tingkat kelayakan investasi.

MSCI sebelumnya menyampaikan kekhawatiran mengenai transparansi struktur kepemilikan saham, konsentrasi kepemilikan yang tinggi, dugaan perdagangan terkoordinasi, serta belum terlihatnya bukti penegakan aturan yang memadai.

Menurutnya, reformasi yang telah diumumkan otoritas Indonesia, termasuk peningkatan keterbukaan informasi pemegang saham dan rencana penerapan minimum free float sebesar 15 persen, belum menunjukkan dampak yang konsisten dan signifikan di seluruh pasar saham.

Editor: Diar Candra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
IHSG "Trading Halt" Dipicu MSCI Buka Peluang Ubah Klasifikasi Bursa RI - Image
Ekonomi

IHSG "Trading Halt" Dipicu MSCI Buka Peluang Ubah Klasifikasi Bursa RI

Jumat, 16 Oktober 2026 | 16.56 WIB

MSCI Usulkan Indonesia Jadi Standalone Market, IHSG Langsung Tersungkur - Image
Ekonomi

MSCI Usulkan Indonesia Jadi Standalone Market, IHSG Langsung Tersungkur

Jumat, 16 Oktober 2026 | 16.56 WIB

MSCI Buka Peluang Turunkan Status Pasar Saham Indonesia Jadi Standalone Market - Image
Ekonomi

MSCI Buka Peluang Turunkan Status Pasar Saham Indonesia Jadi Standalone Market

Jumat, 16 Oktober 2026 | 15.41 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Ketua Komisi II DPR usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

3

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion

4

Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two

6

Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia

7

Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA

8

Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura

9

Prediksi Skor Kuching City vs Kitchee: The Cats Incar Poin, Wakil Hong Kong Ingin Beri Perlawanan

10

Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore