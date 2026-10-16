Analis Mirae Asset Prediksi Kenaikan Volatilitas Jika MSCI Ubah Status Pasar Saham Indonesia

JawaPos.com - Rencana Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengubah klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market berpotensi memberikan tekanan signifikan terhadap pasar modal domestik.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan dampak dari MSCI tersebut dapat meluas. Mulai dari arus dana asing, likuiditas perdagangan, volatilitas harga saham, hingga persepsi risiko investasi Indonesia di mata investor global.

Ia menilai perubahan klasifikasi tersebut berpotensi mengurangi eksposur saham Indonesia dalam portofolio investor institusional internasional yang menggunakan indeks MSCI Emerging Markets sebagai acuan investasi.

“Jika terjadi penyesuaian portofolio secara serentak, tekanan jual berpotensi terkonsentrasi pada saham-saham berkapitalisasi besar yang memiliki bobot indeks signifikan dan kepemilikan asing tinggi, termasuk sejumlah saham perbankan besar,” ujar Nafan kepada Jawapos.com, Jumat (16/10).

Nafan melihat kondisi tersebut dapat meningkatkan volatilitas dan memperbesar risiko koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Risiko itu semakin besar apabila disertai pelemahan nilai tukar rupiah dan berlanjutnya arus keluar modal asing.

Meski demikian, besarnya dampak terhadap pasar modal domestik masih bergantung pada keputusan final MSCI, jadwal implementasi perubahan klasifikasi, serta kemampuan investor domestik menyerap tekanan jual.

Nafan menilai keputusan MSCI yang mengusulkan perubahan status Indonesia menjadi Standalone Market, alih-alih Frontier Market, menunjukkan bahwa persoalan pasar saham Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kapitalisasi pasar atau kedalaman pasar, tetapi juga kualitas tata kelola dan tingkat kelayakan investasi.

MSCI sebelumnya menyampaikan kekhawatiran mengenai transparansi struktur kepemilikan saham, konsentrasi kepemilikan yang tinggi, dugaan perdagangan terkoordinasi, serta belum terlihatnya bukti penegakan aturan yang memadai.