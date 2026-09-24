Dari Pasar Lokal ke Asia Tenggara, Kebutuhan Pembayaran Merchant yang Kian Kompleks jadi Tantangan

Ilustrasi: Transfer uang secara digital. (tirachardz/freepik)

JawaPos.com – Ekspansi bisnis Indonesia ke pasar regional membuat kebutuhan terhadap sistem pembayaran lintas negara semakin penting.

Merchant tidak lagi hanya membutuhkan fasilitas untuk menerima pembayaran domestik, tetapi juga akses ke berbagai metode pembayaran, mata uang, dan jaringan bisnis di negara tujuan.

Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus pengembangan DOKU setelah perusahaan memperkuat kemitraan strategis dengan Antom, layanan pembayaran dan digitalisasi merchant dari Ant International, serta memperluas kolaborasi dengan 2C2P di Asia Tenggara.

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Kolaborasi tersebut diarahkan untuk menghubungkan jaringan merchant Indonesia dengan ekosistem pembayaran global, termasuk mendukung perusahaan Indonesia yang berekspansi ke Asia Tenggara maupun bisnis internasional yang masuk ke pasar Indonesia.

Co-founder DOKU yang kini ditunjuk sebagai CEO DOKU sekaligus Head of Antom Indonesia, Himelda Renuat dalam keterangan tertulisnya mengatakan, perluasan jangkauan menjadi bagian dari fase berikutnya perusahaan.

“Dengan dukungan Antom dan 2C2P, kami dapat melayani merchant yang telah mempercayai kami dengan lebih baik, menjangkau lebih jauh industri-industri yang paling membutuhkan kami, serta membantu lebih banyak bisnis Indonesia mengambil langkah pertama untuk berekspansi ke pasar internasional,” ujar Himelda.

Kerja sama tersebut mencakup integrasi dengan jaringan merchant global Antom, perluasan kolaborasi dengan 2C2P, serta pengembangan layanan pembayaran lintas negara dan multi-mata uang. DOKU dan mitranya juga menjajaki solusi pembiayaan dan pengelolaan treasury bagi kebutuhan merchant.

CEO Antom dan Senior Vice President Ant International Gary Liu mengatakan kemitraan tersebut merupakan kelanjutan dari kerja sama yang telah diumumkan pada awal 2026.