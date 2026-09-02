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Dinarsa Kurniawan
Kamis, 3 September 2026 | 02.43 WIB

Kelola Ribuan Dokumen, Digitalisasi Perjanjian Jadi Kebutuhan Enterprise

Ilustrasi seorang pekerja sebuah perusahaan sedang membuka folder di laptopnya. (Pixabay) - Image

Ilustrasi seorang pekerja sebuah perusahaan sedang membuka folder di laptopnya. (Pixabay)

JawaPos.com - Seiring ekspansi bisnis ke berbagai wilayah dan bertambahnya unit usaha, banyak perusahaan menghadapi volume perjanjian yang semakin besar.

Purchase order, kontrak vendor, dokumen karyawan hingga persetujuan antar-departemen harus diproses dengan cepat, sementara pola kerja yang masih bergantung pada e-mail, folder bersama, spreadsheet, dan aplikasi tanda tangan terpisah berpotensi menciptakan antrean pekerjaan.

“Kebutuhan perusahaan sekarang sudah berubah,” ujar Chief Executive Officer (CEO) Mekari Suwandi Soh. Menurut dia, perusahaan besar membutuhkan proses perjanjian yang dapat berjalan di dalam sistem bisnis yang sudah digunakan.

“Perusahaan besar kini tidak lagi sekadar ingin menggantikan tanda tangan basah,” kata Suwandi.

Dia menjelaskan, proses perjanjian perlu terhubung mulai dari tahap persiapan hingga eksekusi. Mekari Sign menghadirkan alur digital agreement melalui empat kapabilitas utama, yakni Document Templates, Bulk Upload, Bulk Signing, dan Open API.

“Keuntungannya bukan pada kecepatan tanda tangan saja, tetapi hilangnya kebutuhan untuk bekerja di luar sistem,” jelas Suwandi.

Document Templates digunakan untuk membuat format perjanjian berulang menjadi lebih terstandarisasi. Sementara Bulk Upload memungkinkan tim mengunggah banyak dokumen dengan struktur serupa dalam satu proses.

Untuk tahap penandatanganan, Bulk Signing memungkinkan perusahaan memproses sejumlah dokumen sekaligus. Pola tersebut ditujukan bagi perusahaan yang menangani ratusan hingga ribuan perjanjian secara rutin.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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