UMKM Daerah Didorong Masuk Ekosistem Affiliate untuk Perluas Pasar

Ilustrasi affiliate marketing/(Istimewa).
JawaPos.com - Digitalisasi membuka cara baru bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) daerah untuk mencari konsumen di luar wilayahnya.
Cara ini bukan hanya lewat marketplace, tetapi juga pemasaran berbasis tautan afiliasi yang memungkinkan masyarakat ikut memasarkan produk sekaligus dapat komisi dari penjualan.
Studi Jakpat pada Desember 2025 menunjukkan potensi besar tautan afiliasi dalam peta perdagangan digital Indonesia.
Sebanyak 62 persen masyarakat mengenal metode penjualan tautan afiliasi. Kesadaran tertinggi pada kelompok Gen Z (68 persen) diikuti Milenial (62 persen) dan Gen X (51 persen).
Untuk penggunaan marketplace, dari 346 responden yang pernah membeli lewat affiliate link, 78 persen mengakses Shopee melalui link affiliate. Kemudian, 44 persen TikTok Shop, 22 persen Tokopedia, dan 10 persen Lazada.
Peluang ini mulai didorong di Kota Banjar, Jawa Barat. Produk camilan lokal Makaroni Eneng (Menengs) bersama afiliator Katabroto menggelar Workshop Affiliate & Partnership di RM Selma, Kota Banjar, beberapa waktu lalu.
Sekitar 75 persen peserta workshop merupakan warga yang berdomisili di Kota Banjar. Sisanya berasal dari daerah lain seperti Jakarta, Bandung, Bekasi, dan Jawa Tengah.
Kepala Bagian Perekonomian, Sumber Daya dan Pembangunan Setda Banjar, Neneng Widya Hastuti, mengapresiasi inisiatif edukasi affiliate kepada masyarakat.
Menurutnya, Kota Banjar punya potensi UMKM yang bisa dikembangkan lewat kanal pemasaran digital.
“Banjar memiliki banyak potensi UMKM yang layak dipasarkan melalui affiliate. Menengs mengadakan pelatihan dan menghadirkan afiliator serta mentor berpengalaman. Ini menjadi terobosan yang positif,” ujar Neneng dikutip Senin (21/9).
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