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Latu Ratri Mubyarsah
Sabtu, 26 September 2026 | 01.32 WIB

Pertahankan Prestasi TP2DD, Pemkot Tangsel Bangun Ekosistem Digitalisasi Transaksi Pemda

TP2DD Kota Tangerang Selatan meraih Juara 1 Championship TP2DD Wilayah Jawa-Bali Tahun 2026. (Istimewa) - Image

TP2DD Kota Tangerang Selatan meraih Juara 1 Championship TP2DD Wilayah Jawa-Bali Tahun 2026. (Istimewa)

JawaPos.com - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) kembali menorehkan prestasi dalam percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.

Prestasi tersebut menunjukkan konsistensi Pemkot Tangsel dalam membangun dan memperluas ekosistem digitalisasi transaksi pemerintah daerah.

Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Tangerang Selatan meraih Juara 1 Championship TP2DD Wilayah Jawa-Bali Tahun 2026.

Penghargaan diterima Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie disaksikan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Bank Indonesia, hingga pimpinan kementerian/lembaga negara, dalam rangkaian Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) X Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2026 serta Rakornas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (24/9).

Capaian ini sekaligus mempertahankan prestasi Kota Tangerang Selatan yang sebelumnya meraih Juara 1 TP2DD Wilayah Jawa-Bali pada 2025.

”Capaian ini sekaligus mempertahankan prestasi Kota Tangerang Selatan yang pada tahun 2025 juga meraih Juara 1 TP2DD Wilayah Jawa-Bali,” ujar Benyamin.

Menurut dia, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi Pemkot Tangsel bersama Bank Indonesia, Bank BJB, perangkat daerah, perbankan, serta berbagai pemangku kepentingan dalam memperkuat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Implementasi digitalisasi transaksi di Tangerang Selatan menurut dia, tidak hanya dilakukan melalui kanal pembayaran.

Tapi juga diperkuat dengan tata kelola, koordinasi antarperangkat daerah, inovasi pelayanan, serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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