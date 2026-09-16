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Rabu, 16 September 2026 | 17.16 WIB

Cara Siapkan Dana Pensiun Sejak Usia Produktif lewat BRI DPLK di BRImo, Ada Bonusnya

Menyiapkan dana pensiun tidak harus dimulai dengan jumlah besar. BRI DPLK dapat membantu menyiapkan dana pensiun secara terpisah dari kebutuhan sehari-hari. (Istimewa) - Image

Menyiapkan dana pensiun tidak harus dimulai dengan jumlah besar. BRI DPLK dapat membantu menyiapkan dana pensiun secara terpisah dari kebutuhan sehari-hari. (Istimewa)

JawaPos.com - Selama masih berada pada usia produktif, kebutuhan keuangan umumnya lebih banyak berfokus pada hal-hal yang terasa dekat, mulai dari biaya tempat tinggal, transportasi, kebutuhan keluarga, pendidikan, hingga gaya hidup.

Di tengah berbagai kebutuhan tersebut, persiapan untuk masa pensiun kerap berada di urutan belakang karena waktunya dianggap masih lama.

Padahal, kondisi keuangan dapat berubah ketika seseorang tidak lagi aktif bekerja. Penghasilan rutin bisa berkurang, sementara kebutuhan sehari-hari tetap harus dipenuhi.

Situasi tersebut membuat persiapan keuangan untuk hari tua penting dilakukan sejak masih memiliki penghasilan rutin.

Dengan memulainya lebih awal, dana untuk masa pensiun dapat disiapkan secara bertahap sesuai kemampuan tanpa harus menunggu hingga waktunya semakin dekat.

Persiapkan dana pensiun sejak usia produktif

Menyiapkan dana pensiun tidak harus dimulai dengan jumlah besar. Seseorang dapat menyisihkan dana secara bertahap sesuai kemampuan. Langkah ini juga dapat membantu membangun kebiasaan mengalokasikan sebagian penghasilan untuk kebutuhan jangka panjang.

Dana untuk masa pensiun idealnya dipisahkan dari uang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan begitu, dana yang sudah disiapkan tidak mudah terpakai untuk keperluan lain.

Untuk membantu mempersiapkannya, masyarakat dapat memanfaatkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Layanan ini memungkinkan peserta menyisihkan dana secara bertahap untuk digunakan saat memasuki masa pensiun.

Adapun salah satu layanan DPLK yang bisa jadi pertimbangan adalah BRI DPLK.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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