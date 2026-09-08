Maskot Penguin Suica Pensiun, JR East Siapkan 3 Kandidat Pengganti

Foto yang diambil di Tokyo pada 8 September 2026 memperlihatkan tiga desain karakter yang menjadi kandidat pengganti maskot penguin kesayangan Suica. (Kyodo)
JawaPos.com - Maskot penguin ikonik Suica, kartu pintar untuk transportasi dan pembayaran nontunai di Jepang, akan pensiun pada Maret 2027. Sebagai penggantinya, East Japan Railway Co. atau JR East menyiapkan tiga karakter yang bisa dipilih melalui voting online.
JR East memperkenalkan tiga desain kandidat tersebut pada Selasa (8/9). Dilansir dari Kyodo, Selasa (8/9), masyarakat dapat memilih salah satu dari tiga karakter, yakni tupai, kelinci, serta makhluk berwarna oranye yang membawa tas selempang dengan gambar tahi lalat di atasnya. Voting berlangsung mulai Selasa hingga 23 September.
Hasil pemungutan suara akan diumumkan pada 18 November, bertepatan dengan peringatan 25 tahun peluncuran Suica. Setelah itu, JR East akan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan usulan nama panggilan bagi maskot baru.
Maskot penguin Suica yang selama ini dikenal luas akan mengakhiri tugasnya pada akhir tahun fiskal 2026, atau Maret 2027.
Karakter penguin tersebut diadaptasi dari tokoh dalam buku bergambar karya Chiharu Sakazaki. Sejak Suica diluncurkan pada 2001, penguin itu telah menjadi wajah layanan kartu pintar milik JR East.
Keputusan mengganti maskot dilakukan seiring rencana JR East meningkatkan berbagai fungsi Suica. Kartu tersebut tidak hanya digunakan untuk membayar perjalanan transportasi umum, tetapi juga telah berkembang sebagai alat pembayaran nontunai di Jepang.
Dengan tiga kandidat yang telah diperkenalkan, pengguna Suica kini mendapat kesempatan menentukan karakter yang akan menjadi wajah baru layanan tersebut setelah sang penguin pensiun.
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Jawa Pos
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