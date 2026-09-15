1 Tahun Purbaya Jadi Menkeu: Pertumbuhan Ekonomi Melejit Rp 5,61 Persen, Rupiah dan IHSG Ambruk

JawaPos.com - Satu tahun kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) berhasil menaikan pertumbuhan ekonomi. Namun, kondisi ini tidak dibarengi dengan nilai tukar rupiah dan IHSG karena kedunya ambruk.

Selama satu tahun memimpin Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Purbaya membawa pendekatan berbeda dalam mengelola kebijakan fiskal. Dia lebih menekankan stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk melalui penempatan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun pada perbankan.

Namun, periode tersebut juga diwarnai sejumlah tantangan. Mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah, tekanan di pasar saham, hingga peningkatan proyeksi defisit APBN.

Pertumbuhan Ekonomi Menguat Salah satu catatan positif selama Purbaya menjabat adalah pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan penguatan. Ketika Purbaya mulai menjabat pada September 2025, ekonomi Indonesia pada triwulan III 2025 tumbuh 5,04 persen secara tahunan. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,95 persen.

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Memasuki 2026, pertumbuhan ekonomi kembali mencatat penguatan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 tumbuh 5,61 persen secara tahunan. Capaian tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan I 2025 sebesar 4,87 persen.

Pada semester I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,45 persen. Sementara pada triwulan II 2026, pertumbuhan ekonomi tercatat 5,29 persen.

Capaian tersebut menjadi salah satu indikator yang kerap digunakan Purbaya untuk menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah mulai mendorong pemulihan ekonomi. Bahkan, Purbaya menargetkan ekonomi Indonesia dapat bergerak menuju pertumbuhan 6 persen.

Namun, pertumbuhan tersebut belum mencapai target ambisius pemerintah. Kementerian Keuangan pada September 2026 masih mendorong berbagai kebijakan investasi dan produktivitas agar pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 6 persen pada 2027.