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Djati Waluyo
Rabu, 9 September 2026 | 14.38 WIB

Proyeksi IHSG Rabu 9 September 2026: Berpeluang Menguat, Cek Rekomendasi 4 Saham Pilihan

pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan masih berpeluang menguat pada perdagangan Rabu (9/9), setelah ditutup menguat sebesar 1,01 persen ke level 6,686 pada perdagangan Selasa (8/9).

MNC Sekuritas dalam risetnya memperkirakan posisi IHSG sedang berada di akhir wave v dari wave (c), cermati area penguatan yang berada di 6,736-6,812. Meski begitu, investor perlu mewaspadai akan adanya potensi koreksi terdekat ke rentang 6,668-6,683.

Adapun level support IHSG berada di 6,561, 6,476. Sementara itu, level resistance berada di 6,705 dan 6,755.

MNC Sekuritas memberikan sejumlah rekomendasi saham yang dinilai menarik untuk dicermati pada perdagangan Rabu (9/9), yakni PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA), PT Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA), PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS), dan PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI).

MNC Sekuritas merekomendasikan strategi Buy on Weakness untuk saham PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA). Saham SSIA menguat 0,28 persen ke level 1.800 dan disertai dengan munculnya volume pembelian. Pergerakannya pun masih mampu berada di atas MA20.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi SSIA saat ini sedang berada di akhir wave [a] dari wave 4. Investor dapat melakukan strategi Trading Buy pada kisaran 1.760-1.785, dengan target harga 1.845 hingga 1.870 dan stop loss di bawah 1.740.

Selanjutnya, saham PT Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA), direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. Saham ESSA menguat 0,73 persen ke level 690 dan disertai dengan munculnya volume pembelian. Pergerakannya pun masih mampu berada di atas MA200.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi ESSA saat ini sedang berada pada bagian dari wave (iv) dari wave [i] dari wave C. Investor dapat melakukan strategi Buy on Weakness pada kisaran 655-680, dengan target harga 720 hingga 760 dan stop loss di bawah 650.

Untuk saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS), MNC Sekuritas merekomendasikan strategi Buy on Weakness. Saham PGAS menguat 1,32 persen ke level 1.540 dan didominasi oleh volume pembelian. Penguatan PGAS pun masih mampu bertahan di atas MA20.

Editor: Sabik Aji Taufan
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