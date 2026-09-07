Erupsi Anak Krakatau Dongkrak Sektor Kesehatan, IHSG Berpotensi Terdampak Sentimen

JawaPos.com - Sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang berdampak pada kualitas udara di sejumlah wilayah termasuk Jakarta menjadi sentimen terhadap pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pekan ini.

Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), David Kurniawan, mengatakan kondisi tersebut menjadi isu domestik penting karena dampaknya terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat di wilayah Banten, Lampung, DKI Jakarta, hingga Jawa Barat.

Menurutnya, paparan abu vulkanik berisiko memicu gangguan saluran pernapasan (ISPA) dan iritasi.

“Kondisi ini langsung mendongkrak lonjakan permintaan alat kesehatan (masker, obat pernapasan, eye drops), yang berpotensi menjadi katalis positif jangka pendek (short-term momentum) bagi emiten sektor kesehatan (healthcare),” ujar David dalam keterangan yang diterima, Senin (7/9).

Pergerakan IHSG Sepekan Terakhir David mengatakan, pergerakan IHSG pada perdagangan pekan lalu menunjukkan kinerja positif. IHSG ditutup di level 6.636 pada Jumat (4/9), atau menguat sekitar 1,82 persen dibandingkan posisi penutupan pekan sebelumnya.

Penguatan tersebut juga diikuti oleh peningkatan aliran dana asing. Sepanjang perdagangan 31 Agustus-4 September 2026, investor asing mencatatkan net inflow Rp2,306 triliun di seluruh pasar dan Rp 1,608 triliun di pasar reguler.

Ia menjelaskan, pergerakan market dalam sepekan terakhir dipengaruhi sentimen global dan domestik yang cukup signifikan.

Dari sisi global, ada sentimen Buyback US Treasury. Langkah U.S. Department of the Treasury yang akan memperbesar ukuran buyback surat utang tenor panjang dari maksimal USD 2 miliar menjadi minimal USD 4 miliar per operasi mulai 9 September memperlihatkan bahwa kebijakan ini ditujukan untuk menjaga likuiditas dan fungsi pasar treasury di tengah tekanan yield jangka panjang.

Sementara itu dari domestik, ada sentimen foreign flow, dimana sepanjang pekan 31 Agustus - 4 September 2026 IHSG mencatatkan penguatan yang ditopang oleh net pembelian asing ke pasar domestik.