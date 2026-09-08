IHSG Rawan Terkoreksi Hari Ini, Cek Rekomendasi Saham HRUM hingga TPIA

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan masih berpeluang melemah pada perdagangan Selasa (8/9), setelah ditutup melemah sebesar 0,25 persen ke level 6,619 pada perdagangan Senin (7/9).

MNC Sekuritas dalam risetnya memperkirakan posisi IHSG sedang berada di akhir wave v dari wave (c), sehingga IHSG rawan terkoreksi dengan area terdekat berada di 6,578-6,598.

Adapun level support IHSG berada di 6,561, 6,476. Sementara itu, level resistance berada di 6,705 dan 6,755.

MNC Sekuritas memberikan sejumlah rekomendasi saham yang dinilai menarik untuk dicermati pada perdagangan Selasa (8/9), yakni PT Harum Energy Tbk (HRUM), PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP), PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), dan PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA).

MNC Sekuritas merekomendasikan strategi Buy on Weakness untuk saham PT Harum Energy Tbk (HRUM).

Saham HRUM terkoreksi 1,05 persen ke level 940 dan masih didominasi oleh tekanan jual, meskipun volumenya cenderung mengecil.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi HRUM saat ini sedang berada pada bagian dari wave (iv) dari wave [c]. Investor dapat melakukan strategi Buy on Weakness pada kisaran 890-910, dengan target harga 985 hingga 1.015 dan stop loss di bawah 870.

Selanjutnya, saham PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness.

Saham INKP menguat 3,13 persen ke level 9.075 dan disertai dengan munculnya volume pembelian. Pergerakannya pun masih mampu berada di atas cluster MA20 dan MA200.