Purbaya Bicara Setoran Rp 120 Triliun Danantara ke Kas Negara, Ekonom: Nombok Dong!

JawaPos.com - Direktur NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan mengkritik mengenai rencana setoran Rp 120 triliun Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) ke kas negara. Langkah ini dianggap bisa bikin Danantara nombok.

Herry mengatakan, kebutuhan fiskal jangan pendek tidak boleh mengganggu operasional Danantara dalam memenuhi kebutuhan pencadangan risiko investasi dan akumulasi modal.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa perlu mencari mekanisme yang sesuai dalam menentukan jumlah setoran Danantara kepada kas negara.

“Caranya Pak Purbaya itu keliru ya. Itu kok dia kayaknya ya mohon maaf, jadi kayak preman. Jangan pakai jual nama Presiden atas arahan Presiden," kata Herry, Senin (7/9).

Pernyataan Herry didasari oleh keuntungan Danantara yang baru mencapai Rp 145 triliun. Sehingga tidak masuk akal bila akhirnya dipotong Rp 120 triliun untuk kas negara.

"Itu udah diredistribusi, misalnya di redistribusi Rp 70 triliun ke Danantara Investment Management ya atau DIM. Dana itu sudah dipakai untuk investasi. Nah, kalau diminta Rp 120 triliun untuk menutup anggaran 2026, yang ada Danantara ya nombok dong kalau gitu," imbuhnya.

Purbaya diminta mempertimbangkan aspek kebutuhan pencadangan risiko investasi serta akumulasi modal Danantara dalam menentukan jumlah setoran ke kas negara.

“Danantara itu pertama setelah dia punya laba, dia kan harus dulu hitung nih pencadangan risikonya berapa duit, kemudian untuk akumulasi modalnya Danantara berapa. Nah, enggak bisa ujug-ujug kemudian Pak Purbaya minta Rp 120 triliun, duit dari mana gitu," jelasnya.