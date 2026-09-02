Danantara Gandeng 2 Perusahaan Bakrie, Genjot Masif Bus dan Truk Listrik di Indonesia

JawaPos.com - PT Danantara Investment Management Persero (DIM) menggandeng PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR), dan PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik komersial di Indonesia.

Komitemen tersebut ditandai dengan penandatanganan on-binding term sheet sebagai kerangka awal untuk menjajaki kolaborasi investasi strategis untuk mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik komersial Indonesia.

Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, mengatakan kolaborasi ini bertujuan untuk mendukung percepatan adopsi kendaraan listrik komersial di Indonesia, terutama untuk bus dan truk listrik, melalui pengembangan industri mobility as a service atau dikenal sebagai MaaS.

Mass merupakan model ekosistem mobilitas listrik terintegrasi yang dirancang untuk mengurangi hambatan adopsi, memperluas akses pembiayaan, dan mempercepat transisi operator armada menuju kendaraan listrik, termasuk operator bus listrik di berbagai daerah di Indonesia.

Inisiatif ini juga diharapkan dapat memperdalam rantai nilai industri baterai nasional serta mendukung agenda hilirisasi mineral kritikal Indonesia, yang merupakan salah satu sektor prioritas investasi DIM.

“Investasi pada elektrifikasi mobilitas komersial merupakan investasi pada transisi energi jangka panjang yang dapat membawa dampak positif pada percepatan adopsi kendaraan listrik nasional,” ujar Pandu dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (2/9).

Pandu mengatakan kegitan tersebut selaras dengan prioritas Pemerintah Indonesia, dan sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengurangi emisi, memperkuat industri nasional, mendorong hilirisasi, dan membangun fondasi ekonomi yang lebih berkelanjutan.

“Non-binding term sheet yang ditandatangani merupakan kerangka awal. Proses uji tuntas yang komprehensif akan dilakukan untuk memastikan transaksi dapat memberikan nilai komersial yang baik dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi Indonesia,” ujarnya.