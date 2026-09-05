Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Dimas Choirul
Sabtu, 5 September 2026 | 21.12 WIB

Menkeu Purbaya: Danantara Protes Setor Rp 120 Triliun ke Negara

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. (Nurul Fitriana/JawaPos.com) - Image

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)

JawaPos.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Danantara masih memprotes rencana pemerintah memasukkan Rp120 triliun dari sebagian keuntungan Danantara ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Menurutnya, langkah itu merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar sebagian keuntungan Danantara menjadi cadangan anggaran pemerintah untuk masuk ke pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Kami akan masukin ke PNBP, walaupun mereka (Danantara) masih protes, tetapi perintah Bapak Presiden sebagian keuntungan Danantara dijadikan cadangan anggaran pemerintah," kata Purbaya pada acara Sarasehan 100 Ekonom di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Kamis (3/9).

Purbaya mengatakan, dirinya tidak mengetahui secara rinci sumber Rp120 triliun yang akan disetorkan Danantara. Dia hanya menyebut komitmen tersebut sebelumnya disampaikan CEO Danantara Rosan Roeslani kepada Presiden Prabowo.

"Saya enggak tahu, yang janji kan Pak Rosan ke Bapak Presiden. Saya terima aja, kan enak," ujarnya.

Rencana tersebut pada dasarnya berkaitan dengan mekanisme penerimaan keuntungan BUMN ke kas negara. Sebelum revisi UU BUMN pada 2025, dividen BUMN masuk ke APBN sebagai PNBP melalui pos Kekayaan Negara Dipisahkan (KND).

Adapun tambahan Rp120 triliun dari Danantara belum masuk dalam outlook APBN 2026 hingga akhir tahun.

Pemerintah memproyeksikan PNBP tahun ini mencapai Rp575,1 triliun, melampaui target APBN sebesar Rp459,2 triliun.

Purbaya menilai tambahan penerimaan tersebut dapat membantu menjaga ruang fiskal pemerintah agar tetap aman.

Pasalnya, outlook defisit APBN 2026 sebelum memperhitungkan tambahan Rp120 triliun itu diproyeksikan melebar menjadi Rp734,3 triliun atau 2,85 persen terhadap PDB.

Editor: Bintang Pradewo
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Defisit APBN Baru 0,9 Persen, Menkeu Purbaya Pastikan Ruang Fiskal Tetap Aman - Image
Ekonomi

Defisit APBN Baru 0,9 Persen, Menkeu Purbaya Pastikan Ruang Fiskal Tetap Aman

Jumat, 4 September 2026 | 01.39 WIB

Alasan Menkeu Purbaya Tarik Belanja Daerah Rp 200 Triliun sampai Siapkan Injeksi Dana - Image
Ekonomi

Alasan Menkeu Purbaya Tarik Belanja Daerah Rp 200 Triliun sampai Siapkan Injeksi Dana

Jumat, 4 September 2026 | 01.37 WIB

Menkeu Purbaya Yakin Anggaran Makan Bergizi Gratis 2026 Bisa Ditekan di Bawah Rp 200 Triliun - Image
Ekonomi

Menkeu Purbaya Yakin Anggaran Makan Bergizi Gratis 2026 Bisa Ditekan di Bawah Rp 200 Triliun

Kamis, 3 September 2026 | 22.25 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera - Image
1

Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera

2

Sidang Kasus Pemuda Dipukul Pengusaha Buah di Surabaya, Saksi Sebut Tak Melihat Kejadian Jelas

3

Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!

4

Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!

5

Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan

8

Prediksi Skor Toulouse vs Lille di Liga Prancis: Les Dogues Berpeluang Sikat Tuan Rumah!

9

Prediksi Susunan Pemain Bali United vs PSS Sleman: Dominikus Dion Harap Super Elja Main Pede

10

Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore