Ketua DEN Luhut Minta Danantara Fokus Dampak Nyata Investasi, Bukan Sekadar Angka

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menerima jajaran Danantara Investment Management (DIM) dalam mendorong investasi yang lebih bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, di Kantor DEN, Jakarta.
JawaPos.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, meminta Danantara Investment Management (DIM) tidak hanya berfokus kepada nominal saja.
Ia mendorong DIM untuk menjadi penggerak pertumbuhan, transformasi ekonomi, kemandirian industri, dan efisiensi birokrasi, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Sebagaimana diketahui, nilai investasi yang dikelola DIM mencapai Rp 310 triliun pada tahun 2025. Skala investasi ini diproyeksikan akan mengalami akselerasi pertumbuhan hingga dua sampai tiga kali lipat dalam kurun waktu 2026 hingga 2027.
“Saya tekankan bahwa investasi tidak boleh hanya dilihat dari besarnya angka di atas kertas. Indikator utamanya adalah dampak nyata: menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri nasional, mendorong alih teknologi, dan mengurangi ketergantungan kita terhadap impor,” ujar Luhut dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (7/9).
Untuk merealisasikan target tersebut, Danantara terus memperluas portofolio investasi strategisnya sepanjang tahun 2026, baik di tingkat domestik maupun global. Fokus investasi diarahkan pada sektor transisi energi, migas internasional, pengembangan ekosistem kecerdasan buatan (AI), serta platform pangan berskala besar.
Secara khusus, Danantara juga tengah memprioritaskan investasinya pada pembangunan ekosistem protein regional yang dirancang untuk memperluas akses pasar Indonesia sekaligus mendorong transfer teknologi demi peningkatan daya saing pangan nasional.
Sebagai rumusan masukan yang akan dilaporkan kepada Presiden, DEN dan Danantara juga menyepakati urgensi perbaikan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) melalui langkah-langkah struktural.
Ia menyebut, penekanan biaya ekonomi tinggi akan dieksekusi lewat konsistensi reformasi regulasi, penyederhanaan perizinan, dan integrasi sistem investasi yang lebih transparan.
“DEN mendukung penuh penguatan peran Danantara agar diberi ruang gerak luas. Karena yang perlu kita kawal bukan hanya pertumbuhan nilai investasinya, melainkan keberanian dan tekad dalam memastikan setiap rupiah yang dikelola benar-benar bekerja bagi rakyat dan masa depan Indonesia,” ungkapnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda
Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung
Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang
Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza
Prediksi Skor Villarreal vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Amankan 3 Poin!
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis