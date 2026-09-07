Ketua DEN Luhut Minta Danantara Fokus Dampak Nyata Investasi, Bukan Sekadar Angka

JawaPos.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, meminta Danantara Investment Management (DIM) tidak hanya berfokus kepada nominal saja.

Ia mendorong DIM untuk menjadi penggerak pertumbuhan, transformasi ekonomi, kemandirian industri, dan efisiensi birokrasi, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Sebagaimana diketahui, nilai investasi yang dikelola DIM mencapai Rp 310 triliun pada tahun 2025. Skala investasi ini diproyeksikan akan mengalami akselerasi pertumbuhan hingga dua sampai tiga kali lipat dalam kurun waktu 2026 hingga 2027.

“Saya tekankan bahwa investasi tidak boleh hanya dilihat dari besarnya angka di atas kertas. Indikator utamanya adalah dampak nyata: menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri nasional, mendorong alih teknologi, dan mengurangi ketergantungan kita terhadap impor,” ujar Luhut dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (7/9).

Untuk merealisasikan target tersebut, Danantara terus memperluas portofolio investasi strategisnya sepanjang tahun 2026, baik di tingkat domestik maupun global. Fokus investasi diarahkan pada sektor transisi energi, migas internasional, pengembangan ekosistem kecerdasan buatan (AI), serta platform pangan berskala besar.

Secara khusus, Danantara juga tengah memprioritaskan investasinya pada pembangunan ekosistem protein regional yang dirancang untuk memperluas akses pasar Indonesia sekaligus mendorong transfer teknologi demi peningkatan daya saing pangan nasional.

Sebagai rumusan masukan yang akan dilaporkan kepada Presiden, DEN dan Danantara juga menyepakati urgensi perbaikan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) melalui langkah-langkah struktural.

Ia menyebut, penekanan biaya ekonomi tinggi akan dieksekusi lewat konsistensi reformasi regulasi, penyederhanaan perizinan, dan integrasi sistem investasi yang lebih transparan.