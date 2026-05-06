Logo JawaPos
HomeFinance
Author avatar - Image
R. Nurul Fitriana Putri
Kamis, 7 Mei 2026 | 02.30 WIB

OJK Cabut Izin Perusahaan Gadai di Bandung, PT Mitra Gadai Abadi Tak Boleh lagi Beroperasi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mencabut izin usaha perusahaan pergadaian PT Mitra Gadai Abadi. (ANTARA)

JawaPos.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mencabut izin usaha perusahaan pergadaian PT Mitra Gadai Abadi. Keputusan tersebut tertuang dalam pengumuman bernomor PENG-3/KO.12/2026.

Pencabutan izin dilakukan berdasarkan Keputusan Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Nomor KEP-52/KO.12/2026 tertanggal 24 April 2026.

Dalam pengumuman tersebut, OJK menyatakan bahwa PT Mitra Gadai Abadi yang beralamat di Jalan Sukajadi Nomor 66, Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, tidak lagi diperkenankan menjalankan kegiatan usaha di bidang pergadaian.

"Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Perusahaan Pergadaian PT Mitra Gadai Abadi," kata Deputi Komisioner Provinsi Jawa Barat Darwisman dalam keterangannya, dikutip Rabu (6/5).

Dengan dicabutnya izin usaha, perusahaan tersebut secara tegas dilarang melakukan aktivitas operasional di sektor pergadaian. Selain itu, perusahaan juga diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban kepada konsumen maupun pihak terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Perusahaan dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang perusahaan pergadaian dan diwajibkan untuk menyelesaikan dan hak kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan," tukasnya.

Sebelumnya, OJK juga telah melakukan pencabutan izin usaha pergadaian terhadap PT Gadai Dwijaya Utama. Sama-sama di Jawa Barat, tetapi perusahaan tersebut tercatat berada di Jalan Ahmad yani Nomor 18-20, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamkuti, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat.

Adapun keputusan itu sebagaimana telah tertuang dalam Keputusan Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Nomor KEP-58/KO.12/2026 tanggal 4 Mei 2026.

Editor: Estu Suryowati
Tags
Artikel Terkait
Cholil Nafis Ditunjuk Jadi Komisaris Independen BSI, Efektif Usai Fit and Proper OJK - Image
Ekonomi

Cholil Nafis Ditunjuk Jadi Komisaris Independen BSI, Efektif Usai Fit and Proper OJK

Kamis, 7 Mei 2026 | 01.19 WIB

Disetujui OJK, RUPSLB Jasa Raharja Putuskan Muhammad Awaluddin Jadi Dirut Baru - Image
Bisnis

Disetujui OJK, RUPSLB Jasa Raharja Putuskan Muhammad Awaluddin Jadi Dirut Baru

Sabtu, 25 April 2026 | 01.54 WIB

MSCI Tahan Saham Baru RI Masuk Indeks Global, Soroti Kebijakan Free Float OJK - Image
Ekonomi

MSCI Tahan Saham Baru RI Masuk Indeks Global, Soroti Kebijakan Free Float OJK

Selasa, 21 April 2026 | 16.54 WIB

Terpopuler

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis - Image
1

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

2

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

3

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

4

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas

7

Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus

8

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

9

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

10

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore