Logo JawaPos
HomeBisnis
Author avatar - Image
Sabik Aji Taufan
Sabtu, 25 April 2026 | 01.54 WIB

Disetujui OJK, RUPSLB Jasa Raharja Putuskan Muhammad Awaluddin Jadi Dirut Baru

Muhammad Awaluddin ditetapkan sebagai Direktur Utama Jasa Raharja.

 

JawaPos.com - Jasa Raharja secara resmi menetapkan Muhammad Awaluddin sebagai Direktur Utama. Keputusan ini diambil melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun Buku 2025. Kepemimpinan Awaluddin juga sudah mendapat dukungan Otoritas Jasa Keuangan.
 
Awaluddin dinilai telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test), sebagaimana tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-28/D.05/2026.
 
Dia dianggap memiliki kapasitas mumpuni menimpin Jasa Raharja dengan berbagai pengalaman. Dia diketahui sebagai profesional BUMN dengan rekam jejak panjang di sektor telekomunikasi, transportasi, hingga layanan publik.
 
Pengangkatan Muhammad Awaluddin sebagai Direktur Utama menjadi bagian dari langkah strategis perusahaan dalam memperkuat kepemimpinan. Dengan pimpinan baru diharapkan bisa memastikan keberlanjutan transformasi.
 
 
Awaluddin akan memimpin arah kebijakan perusahaan untuk memperkuat peran Jasa Raharja. Tidak hanya sebagai penyelenggara perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas, tetapi juga
sebagai bagian dari ekosistem keselamatan transportasi nasional.
 
“Kami optimistis, dengan kepemimpinan yang kuat dan kolaboratif, Jasa Raharja dapat terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta memperkuat perannya dalam mendukung keselamatan transportasi nasional,” ujar Corporate Secretary Jasa Raharja, Dodi Apriansyah dalam keterangan tertulis, Jumat (24/4).
 
Jasa Raharja berkomitmen untuk memperkuat integrasi sistem pelayanan berbasis data. Dengan begitu memungkinkan proses penanganan korban kecelakaan dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan akuntabel. 
 
Adanya perubahan pada pucuk pimpinan ini juga diharapkan dapat lebih memperkuat kinerja perusahaan serta mendorong transformasi berkelanjutan. Hal tersebut sebagaimana komitmen perusahaan yang akan terus berupaya menghadirkan layanan yang cepat, transparan, dan akuntabel.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore