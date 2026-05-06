Cholil Nafis Ditunjuk Jadi Komisaris Independen BSI, Efektif Usai Fit and Proper OJK

JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Muhammad Cholil Nafis telah ditetapkan menjadi Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI.
Keputusan itu sebagaimana telah menjadi salah satu putusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Selasa (5/5) kemarin.
Melalui keterangan resminya, BSI memastikan bahwa penetapan Cholil Nafis menjadi Komisaris Independen BSI akan berlaku setelah dinyatakan lulus fit and proper Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Penetapan akan tersebut berlaku efektif setelah lulus fit and proper OJK," tulis keterangan resmim BSI, Rabu (6/5).
Tak hanya Cholil Nafis, RUPST BSI juga menetapkan Rektor Institut Agama Islam SEBI, yakni Sigit Pramono sebagai Komisaris. Perseroan memastikan, pengangkatan keduanya akan berlaku setelah BSI memperoleh hasil uji kelayakan dan kepatutan dari OJK.
Dengan penetapan tersebut, maka susunan pengurus BSI menjadi sebagai berikut:
Susunan Dewan Komisaris:
• Komisaris Utama: Muhadjir Effendy
• Komisaris Independen: Felicitas Tallulembang
• Komisaris : Mochamad Agus Rofiudin
• Komisaris : Kamaruddin Amin
• Komisaris Independen: Nizar Ahmad Saputra
• Komisaris Independen: Addin Jauharudin
• Komisaris : Sigit Pramono
• Komisaris Independen: Muhammad Cholil Nafis
Susunan Direksi:
• Direktur Utama: Anggoro Eko Cahyo
• Wakil Direktur Utama: Bob Tyasika Ananta
• Direktur Retail Banking: Kemas Erwan Husainy
• Direktur Information Technology: Muharto Hadi Suprapto
• Direktur Finance & Strategy: Ade Cahyo Nugroho
• Direktur Sales & Distribution: Anton Sukarna
• Direktur Compliance & Human Capital: Arief Adhi Sanjaya
• Direktur Risk Management: Grandhis Helmi Harumansyah
• Direktur Wholesale Transaction Banking: Zaidan Novari
• Direktur Treasury & International Banking: Firman Nugraha
Susunan Dewan Pengawas Syariah
• Ketua: Hasanudin
• Anggota: Mohamad Hidayat
• Anggota: Oni Sahroni
• Anggota: Jaih Mubarok
• Anggota: Abdul Ghofur Maimoen
