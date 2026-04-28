Pemerintah Dipastikan Ikut Tanggung Beban Utang Whoosh, Dony Oskaria: Kalau Dibebankan KAI Saja, Tidak Cukup!

Kepala BP BUMN, Dony Oskaria. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)
JawaPos.com – Pemerintah dipastikan akan ikut terlibat dalam penyelesaian utang proyek kereta cepat Whoosh. Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria menegaskan, campur tangan negara diperlukan agar operasional dan kondisi finansial Whoosh tetap berkelanjutan.
Menurut Dony, publik tidak perlu terjebak pada mekanisme penyelesaian utangnya, melainkan fokus pada bagaimana Whoosh bisa terus sustain ke depan. Keberlanjutan tersebut mencakup dua aspek utama, yakni operasional dan finansial.
“Jangan terjebak kepada how-nya. Penyelesaian itu bagaimana kemudian Whoosh ini sustain ke depan. Sustain itu baik secara operasional maupun secara finansial,” ujar Dony saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (28/4).
Ia menjelaskan, dari sisi operasional, Whoosh dinilai sudah memberikan dampak ekonomi positif dan mampu menjalankan layanan dengan pendapatan sendiri. Artinya, bisnis inti transportasi kereta cepat tersebut sudah berjalan baik.
Baca Juga:Polisi Ungkap Penyebab Taksi Hijau Berhenti di Tengah Rel hingga Bikin Tabrakan KA Argo Bromo-KRL, DIduga Alami Korsleting
Namun persoalan utama berada pada struktur pendanaan proyek yang sejak awal dinilai memiliki porsi utang lebih besar dibanding modal sendiri atau equity. Hal inilah yang kini tengah dicarikan jalan keluar.
“Secara finansial selama ini Whoosh itu dibuatkan dengan equity yang kurang, modal kita kurang, yang besar hutangnya. Sehingga ini yang kita selesaikan,” jelasnya.
Dony menilai, apabila seluruh beban utang dibebankan kepada operator kereta api, yakni PT Kereta Api Indonesia atau KAI semata, maka dikhawatirkan justru mengganggu keberlanjutan usaha ke depan. Karena itu, pemerintah harus hadir dalam skema penyelesaian tersebut.
“Mau tidak mau tentu harus ada keterlibatan pemerintah di dalam penyelesaian ini. Karena kalau dibebankan kepada kereta api (PT KAI) saja, tentu kereta api tidak cukup untuk menanggung beban finansialnya,” tegasnya.
Ia menambahkan, keterlibatan pemerintah merupakan bentuk keberpihakan terhadap pengembangan transportasi massal di tanah air. Selain itu, langkah tersebut juga ditujukan agar PT KAI tetap sehat dan berkelanjutan secara bisnis.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban