Lesti Kejora Berduka, Sang Kakek Kidin bin Par'i Meninggal Dunia

JawaPos.com - Lesti Kejora tengah dirundung duka setelah kakeknya, Kidin bin Par'i, meninggal dunia pada Selasa (27/10). Penyanyi dangdut tersebut bersama suaminya, Rizky Billar, pulang ke Cianjur, Jawa Barat, untuk menghadiri acara pemakaman sekaligus memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum.

Kabar meninggalnya kakek Lesti disampaikan melalui akun Instagram resmi Leslar Entertainment. Unggahan tersebut memuat ucapan belasungkawa dari keluarga besar Leslar Entertainment atas kepergian sosok yang akrab disapa Aki Kidin itu.

"Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Segenap keluarga besar Leslar Entertainment turut berduka cita atas berpulangnya Aki Kidin Bin Par'i, kakek dari Bunda Lesti Kejora," tulis akun tersebut.

Leslar Entertainment juga mendoakan agar almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT.

"Semoga almarhum husnul khatimah, diampuni segala dosa-dosanya, dan diterima amal ibadahnya, Aamiin ya Rabbal 'alamin," lanjut pernyataan tersebut.

Lesti Kejora dan Rizky Billar Hadiri Pemakaman Lesti Kejora dan Rizky Billar terlihat menghadiri prosesi pemakaman Kidin bin Par'i pada hari ini, Rabu (28/10) di Cianjur. Momen tersebut terlihat dalam video yang diunggah akun Instagram @ripky_alfarizz.

Dalam video itu, pasangan suami istri tersebut tampak mengenakan pakaian serba hitam saat berada di pemakaman. Kehadiran keduanya di Cianjur menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada sang kakek.

Di tengah suasana duka, Lesti juga menyampaikan pesan singkat melalui Instagram Story. Ia mengunggah foto almarhum dengan disertai kalimat berbahasa Sunda yang menggambarkan kepergian sang kakek.