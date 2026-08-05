Rizky Billar Jadi Korban Penggelapan Rp 3,1 Miliar, Uang Lesti Kejora Juga Ikut Raib

Rizky Billar dan Lesti Kejora. (Instagram rizkybillar)
JawaPos.com - Rizky Billar mengalami kerugian cukup besar akibat dugaan penggelapan dana yang dilakukan oleh orang yang selama ini memiliki hubungan dekat dengan dirinya dan juga keluarganya.
Melalui unggahan di Instagram Story, Rizky Billar mengungkapkan kekecewaan mendalam kepada pelaku. Suami Lesti Kejora itu kecewa karena orang yang selama ini dipercaya justru mengambil dana miliknya dan keluarga.
"Kok bisa ya orang yang ngakunya dekat banget sama keluarga gua, tapi malah makan uang gua, istri gua, sama anak-anak gua," tulis Rizky Billar.
Tak hanya itu, Billar menduga pelaku bekerja sama dengan owner brand untuk melakukan kongkalikong dalam melakukan penggelapan dana.
"Dan pahitnya lagi malah kongkalikong sama owner brandnya," lanjutnya.
Rizky Billar juga membagikan tangkapan layar percakapan melalui Direct Message (DM) Instagram dengan salah seorang penggemarnya. Dalam pesan tersebut, penggemar memberikan dukungan sekaligus mendoakan agar Billar tetap sabar dalam menghadapi cobaan yang dialaminya.
"Sabar ya bang. Allah akan ganti rezeki yang lebih berkah dan barokah.. Aamiin," tulis penggemar tersebut.
Menanggapi pesan tersebut, Rizky Billar menghargai doa dan dukungan yang diterimanya. Namun, ia menegaskan persoalan ini tidak bisa hanya disikapi dengan pasrah begitu saja mengingat nilai kerugian yang dialaminya bersama Lesti Kejora mencapai miliaran rupiah.
"Sabar sih sabar bu, tapi uang Rp 3,1 M yang ditilap, masak berpasrah saja bu. Ikhtiar dong," ujar Rizky Billar.
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