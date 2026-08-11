Rizky Billar Jadi Korban Penipuan Manajer Artis, Nanda Persada: Banyak yang Jadi Korban Sebenarnya

JawaPos.com - Kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang dialami Rizky Billar oleh oknum manajer artis mendapat perhatian dari manajer artis Nanda Persada. Menurut Nanda, kasus serupa sebenarnya banyak terjadi di kalangan selebriti, bukan hanya dialami Rizky Billar.

Nanda mengungkapkan, banyak artis lain juga menjadi korban dugaan penipuan maupun penggelapan yang dilakukan oleh oknum manajer. Namun, tidak semua korban berani mengungkapkan pengalaman mereka ke publik.

Menurut Nanda, sebagian artis baru ikut berbicara setelah kasus serupa mencuat ke publik. Ia menilai, terbukanya kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi para pekerja di industri hiburan, baik artis maupun manajer.

"Memang penting ya kasus ini untuk kita buka agar menjadi pembelajaran buat semuanya," ujarnya.

Nanda juga menilai, oknum manajer yang memiliki rekam jejak buruk dalam menjalankan pekerjaannya perlu mendapatkan konsekuensi. Sanksi tersebut dapat berupa hukum sesuai peraturan maupun berupa sanksi sosial.

"Orang-orang yang punya track record buruk seperti ini harus mendapatkan sanksi, baik secara hukum ataupun sanksi sosial," tegas Nanda.

Ia mengingatkan hubungan antara artis dengan manajer seharusnya dibangun secara profesional dan setara. Manajer memiliki peran penting dalam membantu artis mengelola pekerjaan. Begitu pula artis memberikan kepercayaan kepada manajer untuk menjalankan tugasnya.