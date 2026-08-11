Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Rabu, 12 Agustus 2026 | 02.50 WIB

Rizky Billar Jadi Korban Penipuan Manajer Artis, Nanda Persada: Banyak yang Jadi Korban Sebenarnya

Aktor Rizky Billar. (Instagram: rizkybillar) - Image

Aktor Rizky Billar. (Instagram: rizkybillar)

JawaPos.com - Kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang dialami Rizky Billar oleh oknum manajer artis mendapat perhatian dari manajer artis Nanda Persada. Menurut Nanda, kasus serupa sebenarnya banyak terjadi di kalangan selebriti, bukan hanya dialami Rizky Billar.

Nanda mengungkapkan, banyak artis lain juga menjadi korban dugaan penipuan maupun penggelapan yang dilakukan oleh oknum manajer. Namun, tidak semua korban berani mengungkapkan pengalaman mereka ke publik.

"Banyak sebenarnya yang jadi korban penipuan dan penggelapan oleh oknum manajer artis (bukan hanya Rizky Billar). Cuma ada yang gamblang menceritakan ini, ada yang tidak," kata Nanda Persada.

Menurut Nanda, sebagian artis baru ikut berbicara setelah kasus serupa mencuat ke publik. Ia menilai, terbukanya kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi para pekerja di industri hiburan, baik artis maupun manajer.

"Memang penting ya kasus ini untuk kita buka agar menjadi pembelajaran buat semuanya," ujarnya.

Nanda juga menilai, oknum manajer yang memiliki rekam jejak buruk dalam menjalankan pekerjaannya perlu mendapatkan konsekuensi. Sanksi tersebut dapat berupa  hukum sesuai peraturan maupun berupa sanksi sosial.

"Orang-orang yang punya track record buruk seperti ini harus mendapatkan sanksi, baik secara hukum ataupun sanksi sosial," tegas Nanda.

Ia mengingatkan hubungan antara artis dengan manajer seharusnya dibangun secara profesional dan setara. Manajer memiliki peran penting dalam membantu artis mengelola pekerjaan. Begitu pula artis memberikan kepercayaan kepada manajer untuk menjalankan tugasnya.

"Manajer dan artis itu sejajar. Mereka saling support, saling membantu. Nggak boleh kita membeda-bedakan. Kalau memang salah ya salah," tuturnya.

Editor: Abdul Rahman
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Rizky Billar Jadi Korban Penggelapan Rp 3,1 Miliar, Uang Lesti Kejora Juga Ikut Raib - Image
Entertainment

Rizky Billar Jadi Korban Penggelapan Rp 3,1 Miliar, Uang Lesti Kejora Juga Ikut Raib

Rabu, 5 Agustus 2026 | 17.51 WIB

Kesal Disebut Problematik, Rizky Billar: Otak Lu di Dengkul - Image
Entertainment

Kesal Disebut Problematik, Rizky Billar: Otak Lu di Dengkul

Sabtu, 23 Mei 2026 | 02.18 WIB

Sempat Alami Ujian Rumah Tangga, Rizky Billar-Lesti Kejora Berhasil Bangun Keharmonisan - Image
Entertainment

Sempat Alami Ujian Rumah Tangga, Rizky Billar-Lesti Kejora Berhasil Bangun Keharmonisan

Rabu, 29 April 2026 | 18.08 WIB

Terpopuler

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi - Image
1

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

2

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

3

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

4

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita

7

Profil Penang FC: Ujian Persebaya Jelang Super League, Ada Misi Khusus Bernardo Tavares

8

Profil Lengkap Destry Damayanti, Calon Tunggal Gubernur BI

9

Finis P9 Moto3 Inggris 2026, Veda Ega Pratama Bongkar Kesalahan di Silverstone

10

Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore