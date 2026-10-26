Momen Rizky Billar dan Lesti Kejora Bertemu Tukul Arwana

Rizky Billar dan Lesti Kejora saat bertemu Tukul Arwana. (Instagram: rizkybillar)
JawaPos.com - Rizky Billar dan Lesti Kejora akhirnya kembali bertemu dengan komedian Tukul Arwana setelah sekian lama tidak berjumpa.
Momen pertemuan tersebut terasa istimewa bagi pasangan ini karena Tukul memiliki peran penting dalam perjalanan cinta mereka dari mulai pacaran hingga Billar-Lesti menikah dan membangun bahtera rumah tangga.
Momen haru itu dibagikan Rizky Billar melalui akun Instagram pribadinya. Dalam foto yang diunggah, Tukul terlihat duduk di kursi, sementara Rizky Billar dan Lesti Kejora berada mendampinginya bersama putra pertama mereka, El.
"Setelah sekian lama, akhirnya bisa menemui Om Tukul lagi," tulis Rizky Billar dalam unggahannya.
Melalui unggahan tersebut, Rizky mengenang bagaimana Tukul menjadi bagian penting dari awal kisah cintanya bersama Lesti. Kehadiran sang komedian bukan sekadar sebagai rekan di dunia hiburan, tetapi juga sosok yang menyaksikan perjalanan cinta mereka hingga memasuki jenjang pernikahan.
Ia mengakui bahwa Tukul memiliki tempat tersendiri dalam perjalanan hidupnya bersama Lesti. Beberapa tahun lalu, Tukul turut menjadi bagian dari awal pertemuan mereka, bahkan hadir sebagai saksi pernikahan yang menyatukan keduanya.
Kini, Rizky dan Lesti telah menjalani kehidupan sebagai pasangan suami istri dan dikaruniai anak. Pertemuan kembali dengan Tukul Arwana menjadi kesempatan bagi Rizky untuk mengenang perjalanan panjang yang telah mereka lalui bersama.
Di balik kebahagiaan pertemuan tersebut, Rizky Billar juga menyampaikan harapan agar Tukul Arwana diberikan kekuatan dalam menjalani proses pemulihan.
"Hari ini, melihat Om sedang berjuang untuk pulih, saya hanya bisa berharap semoga Allah memberi Om kekuatan dan kesembuhan," lanjutnya.
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